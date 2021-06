Očima Saši Mitrofanova: Nejslabší, máte padáka! Tak to Zeman vždy chtěl

Jinak řečeno senátní výbor chce sdělit, že Zeman je prezidentská zombie. Tento názor Senát jako celek buď schválí, anebo se s ním neztotožní. Má na to nárok? Má. Tady je starší, ale stále platný výklad, podle jakých ustanovení Ústavy se to může dít. Z toho vyplývá, že výkřiky hradního mluvčího jsou bezvýznamné.

Mlčení nebo rozčilení hlavy státu by však bylo nespravedlivé vůči zásadám Miloše Zemana. Opakovaně totiž zdůrazňoval, že jediným kritériem, podle kterého posuzuje politika, je úspěšnost. Nakolik je někdo úspěšný, se pozná vždy v politických srážkách. Senátoři svůj legitimní politický boj s prezidentem, kterého považují za zemského škůdce, právě zahájili. Zároveň je jasné, že ani v případě, že se pod toto hodnocení podepíše většina horní komory Parlamentu, neprojde návrh současnou Sněmovnou.

Ale kdyby se po změně v říjnových volbách ve Sněmovně našlo dost poslanců pro Ústavou předepsané odvolání Miloše Zemana nebo jeho zbavení prezidentských pravomocí, nebudou váhat, aby mu veřejně řekli: Nejslabší, máte padáka! To je pravý význam senátorského usnesení.

Bylo by to vůči Zemanovi fér, protože vždy měl za to, že slabší kusy musí z kola ven.