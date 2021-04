Očima Saši Mitrofanova: Měkkýši ve vedení státu jsou rizikem

V Baldově kauze do stromů narazil vlak, jen šťastnou shodou okolností ale nevykolejil a nikomu ze dvou desítek cestujících se nic nestalo. Ve Vrběticích zahynuli dva lidé a stát i občané utrpěli obrovské hmotné škody. Lidé, ne zboží! Babiš je bezduchý cynik. A nejen to. Kremelská propaganda okamžitě jeho couvání směrem k Rusku zaznamenala a patřičně využila ve svůj prospěch.

Nepřijít na jednání s jasnými a předjednanými požadavky na kroky našich partnerů je naprosté selhání naší diplomacie. Raději si ani nechci představovat, že by to byl záměr. https://t.co/9GBz55nR3R

Včera Babiš a Hamáček zařadili zpátečku a snažili se všemožně ztlumit krizi, kterou Rusko naopak ze své strany stále víc rozdmýchávalo. Už to, že Kreml vyhostil z Moskvy více českých diplomatů než Praha ruských špionů zaměstnaných na ambasádě v českém hlavním městě, byla eskalace. Nakonec ale bylo služebníčkování Babišovi a Hamáčkovi pendrek platné. Kreml je pouze definitivně zařadil do kategorie bezvýznamných měkkýšů.

Vladimir Putin vzkázal, že s žádným českým vedením jednat nehodlá. V ruském kontextu se to má číst jako „orel much nelapá“. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov pak prohlásil, že chování Česka, to jsou snahy se podobat, co se týče agresivního jednání, starším soudruhům v zámoří, jsou to pobuřující prohlášení, která se nedají pochopit ani analyzovat.