Očima Saši Mitrofanova: Kyvadlo letí směrem od Babiše

V neděli zveřejnila Česká televize výsledky průzkumu společnosti Kantar CZ. Podle volebního modelu této agentury by sněmovní volby vyhrála koalice Piráti+STAN se 34 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 22 procent. Třetí by skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 17,5 procenta.

Kantar CZ uvedl, že propad hodnocení politické situace v posledních dvou měřeních je patrný napříč všemi sledovanými sociodemografickými skupinami. V lednu agentura zaznamenala největší propad v hodnocení mezi mladými lidmi do 30 let a také mezi lidmi ve věku 45 až 59 let. Relativně vyšší propad v hodnocení byl v lednu patrný také mezi lidmi se základním vzděláním nebo vyučenými. Únorové šetření ukazuje na pokračující propad mezi lidmi s nejnižším dosaženým vzděláním. Zdaleka největší propad v hodnocení je pak patrný mezi lidmi staršími 60 let.