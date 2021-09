Očima Saši Mitrofanova: Krysy a kouzelná píšťalka

Pro nepamětníky: nebuďte smutní, že jste to nezažili a možná si to neumíte představit. Jaké to bylo, to se vám snaží s vervou přiblížit Andrej Babiš se svou družinou. Už od roku 2017 razí heslo, že program ANO je ten jediný program, který potřebujete. Klement Gottwald by to neřekl líp! V současné volební kampani už Babiš otevřeně napodobuje KSČ v 70. a 80. letech. Což je koneckonců jenom logické, kořeny má v té době. Jeho nový volební klip by se mohl jmenovat Ztroskotanci a samozvanci. A stejně jako za normalizačních komunistů jde o lež.