Ruští čtenáři se dozvěděli, že je to pochybný politik židovského původu, jmenovec pornoherce, který vystupuje s atrapou pyje na čele, a že chce ve své městské čtvrti postavit pomník vojákům Vlasovovy ROA, kteří bojovali proti nacistům v Praze v květnu 1945. Novotný je prý jen figurka v provokaci liberálů Pavla Žáčka (poslanec) a Jaromíra Štětiny (bývalý europoslanec). Nakonec se dostal do přímého vysílání jednoho z hlavních propagandistických pořadů státní TV Rossija s názvem 60 minut.

Udělám druhou vsuvku, abyste byli připraveni na to, co za chvíli budete moci zhlédnout na vlastní oči. Pořad 60 minut není bulvár či okrajový jev. Dostal cenu celoruské TV soutěže TEFI „jako nejlepší společenskopolitická talk show v hlavním vysílacím čase“. Je to show, kde se lhalo mimo jiné o tom, že Ukrajince, kteří mluví rusky, budou deportovat. Je to kanál, kde se v jiné show strkal ukrajinskému účastníkovi kýbl s nápisem H..no a výzvou, aby sežral jeho obsah zde od 1:55 min.