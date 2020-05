Očima Saši Mitrofanova: Každý svého zdraví strůjcem

Občané mají k dispozici na jedné straně úřední oznámení , jak by to mělo vypadat, se všemi detaily, na straně druhé pak například mediálně zachycený proud vědomí epidemiologa Romana Prymuly .

Prymula přitom má ze svého úzce odborného hlediska asi pravdu. A kdyby se vláda skutečně řídila jeho radami, nejspíše by se nejen nerozvolňovalo tak mohutně, jak to stojí ve vládním plánu, ale nerozvolňovalo by se vůbec nebo jen nepatrně. Přesto je trend těchto dnů opačný. A to dokonce i v Rusku, kde je epidemie v rozpuku, ale Vladimir Putin ohlásil konec plošných restrikcí.