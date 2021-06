Očima Saši Mitrofanova: Goodbye, kmeti. Hello, noví bojovníci

Osmdesát let je tak úctyhodný věk, že nezbývá než pogratulovat každému, kdo tohoto milníku dosáhl v tak obdivuhodném stavu jako Václav Klaus. Nevzdává se, bojuje, nenosí roušku, dostává pokuty. Nezapomíná se na něj, protože je skandalista a ti se do médií dostávají nejsnáze. Miloš Zeman však chce víc: „Měl by ses do aktivní politiky vrátit. A myslím, že řada lidí, včetně mých voličů, by Tě v tom podpořila.“

Zračí se v tom přání, aby Klaus znovu kandidoval na Hrad? Bylo by to zábavné. Zeman by mu slavnostně předal své voliče převázané svatojiřskou stužkou a Vladimir Putin, jehož blahopřání tlumočil Klausovi ruský velvyslanec, by z toho jistě měl velkou radost. Putin si stěžoval, že od doby, co zemřel Gándí, si nemá s kým promluvit na úrovni. V zemi, kterou dal na seznam nepřátelských států, jsou takoví lidé pro vládce Kremlu dva: Zeman a Klaus. První brzy odejde, druhý by mohl opět nastoupit na kurt a činit se jako Marie Šarapovová.