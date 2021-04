Očima Saši Mitrofanova: Dýně, sandál a davy

Ne, nechceme se nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše. Naši důvěru tato vláda nikdy neměla a mít nebude, ale vyslovení nedůvěry ze strany sněmovny nic neřeší, pouze posílí proruského prezidenta a oslabí mezinárodní pozici ČR