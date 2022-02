Očima Saši Mitrofanova: Člověk jest dobrý. Jak se to vezme

Dítě si přirozeně přeje, aby svět kolem něj byl dobrý a lidé jakbysmet. Jenže svět mi brzy začal ukazovat, že tento postoj je nějaký divný. Nešel dohromady s mými zkušenostmi, které jasně říkaly, že lidé jsou dobří a zlí, ale že by člověk byl dobrý ze své podstaty… Čím rychleji běžela léta, vážení, tím víc jsem se utvrzoval v názoru, že ten, kdo vyznává tuto životní filozofii, musí být buď naivní snílek, idealista, který nedokázal dospět, anebo je to ironik, dnes bychom řekli, že ostatní těmito slovy trollí.

Později jsem seznámil s názorem Hanny Arendtové, která se zamyslela nad kořeny totality a našla je v součinnosti „elit“ a „lůzy“. Kdo by měl zájem, tady je o tom přehledné čtení. Vrcholu dosáhla totalita v minulém století v bolševickém Rusku a nacistickém Německu, ale její zárodky vidíme dnes a denně v současné době.

Tady je ukázka nad všechny. Přední ruští propagandisté na nejsledovanější ruské státní televizi v nejsledovanějším pořadu vyprávějí o tom, jak zničí Ukrajinu, Evropu i USA. To nejsou blázni, to je výkvět ruské státní dezinformační scény, který vysílá tyto názory neustále a krmí jimi ruské diváky. Poslechněte spolu s nimi, že už letos má nastolit Rusko ve světě úplně jiný, nový pořádek poté, co zlikviduje Evropu a USA. Německy se tomu říkalo Neuordnung.

Jestliže se vyskytne v Česku člověk, který i po zhlédnutí tohoto vodopádu hlouposti, nenávisti, xenofobie a arogantního násilnictví (má to české titulky) bude stále hájit putinské Rusko, může to být jedinec jakýkoli, ale rozhodně se na něj nehodí slova Člověk jest dobrý. Neplatí to však jen ohledně vztahu k východním pokračovatelům Neuordnungu. Je to celkové vyznění jejich duší, které zpochybňuje růžovou představu o tom, že se „vždycky nějak dohodneme“, natož rozšířenou iluzi, že „stačí jim to jenom pořádně vysvětlit“.

Aktivitu Chcípl pes jsme zaznamenali a přijímáme adekvátní opatření. Organizátoři vyzývají k protestům proti poslancům v místě jejich bydliště, přestože vědí, že jsou v Poslanecké sněmovně. Jsme okamžitě připraveni zakročit, pokud dojde k jakémukoliv protipravnimu jednání. https://t.co/SazIfeTnVH — Policie ČR (@PolicieCZ) February 16, 2022