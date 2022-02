KOMENTÁŘ: Zdlouhavá smrt britského premiéra - Alexander Tomský

V parlamentní straně se podle dohadů našlo pouze 11 poslanců, kteří požádali o vyvolání nedůvěry, (podle protokolu tajným dopisem), ale k hlasování potřebují celkem 54. Většina váhá, na to aby premiéra sesadili, potřebují polovinu (+1) a kdyby ji neměli, tak by museli do dalšího hlasování trpět pod zchromlým premiérem celý rok, a hlavně, nikdo si nedokáže představit náhradního lídra, který by mohl vyhrát volby. Pomalu jim ovšem dochází, že je Johnson také vyhrát nemůže. V nejistotě, jak se zachovat, vyčkávali na verdikt vedoucí etické komise Sue Grayové, mezitím se ale do vyšetřování vložila policie a celou zprávu nedovolila publikovat.