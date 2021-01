KOMENTÁŘ: Volby jsou až za devět měsíců, ale Zeman už hraje volební šachy - Jiří Pehe

Problém by nebyl tak velký, kdyby si prezident pohrával svévolně jen s interpretací toho, kdo ve volbách fakticky vyhrál. Pokud by přitom totiž zároveň postupoval podle pravidel parlamentní demokracie, v níž má vládnout ten, kdo sestaví většinovou vládu, pověřil by po Babišově velmi pravděpodobném neúspěšném pokusu získat pro sebe parlamentní většinu sestavením vlády předsedu té strany, která by v rámci jedné z koalic získala nejvíc mandátů.