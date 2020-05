KOMENTÁŘ: Utahování - Josef Koukal

No tak co? Třetina jídla se vyhazovala jako prošlá. Byli jsme zavaleni odpadky. Celé generace našich předků umíraly hlady, my jsme ohroženi přejídáním. V průměrů vážíme o třináct kilo víc než v 60. letech, to mluvím jen o chlapech, nevím, jak jsou na tom dámy, a stejně bych to společensky smlčel. Dopady nákazy platíme všichni.

USA si v 80. letech také půjčily od občanů. A když se ukázalo, že daně byly vyšší, než bylo nutné, tak jim přeplatek vrátily. Někomu přišlo složenkou 25 dolarů, někomu stovka, ale ten vztah mezi státem a lidem se utužil.

Snížení platů ústavních činitelů, co navrhují sociální demokraté, nás vůbec nevytrhne. Klidně by si je mohli i zvýšit, nás by se to vůbec nedotklo. Jde ale o gesto. Platy politiků upravuje zákon, dá se z něj obsáhle citovat a také se jím dá rozšafně ohánět. Jestli se ale bavíme o sociálním státu, který není nějakým snem, ale dlouhá desetiletí prostým faktem, pak by měl být založen na solidaritě.

Jinými slovy, poslanci a senátoři by tento návrh měli odmávat ve vlastním zájmu, aby ukázali, že nám nelžou až tolik a sdílejí s námi stejnou realitu, která není velkopansky odtržena od života, ale souvisí s obyčejným děním. Když se tak dlouho nemohly stříhat vlasy nebo masírovat namožená záda, ani politik by neměl pobývat v žitě. Nebo je o tolik lepší, když hlasuje o zákonech?

Znám lidi, kterým zaměstnavatelé sebrali peníze už při poslední krizi z roku 2008/09 a dodnes jim nepřidali. Jak se od té doby zvedly ceny! Co stojí kilo papriky, česneku, brambor, nájmy... Takže se podívejme i na ty politiky. Jak to s námi budou prožívat, či nám jen kázat, jak máme být stateční. Uznali jsme, že koronavirus je problém, a dovolili jim nás zadlužit. Platit to budeme my. Dlouhá léta.

Josef Koukal Komentátor deníku Právo. Zabývá se tématy z oblasti justice a kriminálními kauzami. Od roku 1993 byl redaktorem Českého deníku, Denního Telegrafu, Svobodného slova a Zemských novin, spolupracoval externě s Českým rozhlasem a dalšími, převážně tištěnými médii. V Právu působí od roku 2006. Články autora