KOMENTÁŘ: Turecko popřelo své sekulární kořeny – Alex Švamberk

Překvapivé to však není, Erdogan opakovaně dával najevo obdiv k osmanské říši a k její velikosti a významu, na který by rád navázal, a rád by udělal z Turecka opět centrum islámského světa. A nejde jen o proměnu chrámu v mešitu, kterou se stala poprvé poté, co sultán Mehmet II. dobyl roce 1453 Konstantinopol.

V projevu Erdogan uvedl, že „vzkříšení Hagie Sofie je opětovným zažehnutím plamene naděje muslimů a všech utlačovaných a zneužívaných“. Oč jde, se ovšem neobjevilo v anglickém překladu jeho projevu, ale v arabském. Podle listu The Jerusalem Post zaznělo, že „vrátí svobodu do al-Aksá“, tedy do jeruzalémské mešity, kam muslimové mohou chodit. Je to jasná narážka, že by neměla patřit Izraeli. Obavy vzbuzuje i jeho vyjádření, že oživuje islám od Buchary v Uzbekistánu až po Andalusii, což opět zaznělo jen v arabském překladu.