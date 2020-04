KOMENTÁŘ: Promořování virem je značně riskantní. I politicky – Jiří Pehe

O promořování populace virem tak, aby co největší počet lidí získal proděláním nemoci imunitu, se diskutuje nejen u nás, protože je zřejmé, že účinný lék nebo vakcína na virus nebudou po ruce ještě nejméně rok. Vytvoření přirozené imunity u většiny společnosti proděláním nemoci se tak mnohým začíná jevit jako nejschůdnější cesta k obnovení společenského a ekonomického provozu.

Strategie promoření má ovšem značná etická, zdravotní i politická úskalí. Jelikož víme, že nebezpečí smrti nebo vážných následků z nákazy koronavirem roste s věkem či u lidí s předchozími zdravotními problémy, nelze myšlenku promoření populace oddělit od otázky, co se staršími či nemocnými spoluobčany. Nápady, s nimiž přišli politici v některých zemích, že by se nemoci v zájmu rychlého promoření měl dát volný průběh, se neosvědčily, protože nemocnice nestačily zvládat nápor zejména starších pacientů v kritickém stavu.

Ale i strategie postupného řízeného promoření, o níž mluví Prymula, by těžce dopadla na starší spoluobčany a ty s existujícími zdravotními obtížemi. Znamenalo by to, že budou muset být nějakým způsobem odděleni od většiny společnosti, u níž nákaza nepředstavuje tak velké riziko, a má se tedy v zájmu získání imunity postupně nakazit.