KOMENTÁŘ: Prezident Zeman a znemožnění bývalého ministra kultury Antonína Staňka - Thomas Kulidakis

Je jistě pouhá náhoda, že dotyčný Třešňák patřil mezi největší sponzory kampaně prezidenta Miloše Zemana za znovuzvolení. Ještě v době, kdy hlava státu údajně kampaň nevedla, nechal Třešňák obeslat Českou republiku letáky s „životním příběhem Miloše Zemana“. Ne náhodou se později přiznal, že mu Zeman následně pomohl přímluvou s rozběhnutím miliardového projektu luxusního turistického resortu v Chorvatsku. Je také jistě úplná náhoda, že právě Zeman Staňka do funkce nejen dostal, ale také ho v ní co možná nejdéle udržoval.

Celá situace je doklad toho, co bohužel už dávno víme nebo tušíme. Když jsou volby, tak prší sliby. Kandidáti tvrdí, že se zasadí o zlepšení a nápravu snad všeho. S nadsázkou by i nebe udělali modřejší. V konečném součtu ale u některých platí, že celé angažmá je jen hra má dáti, dal. Systém a síť služeb a protislužeb. Provést to ale tak viditelně jako, už naštěstí bývalý, ministr Staněk, to chce buď velkou dávku nemoudrosti, nebo drzosti. Případně kombinaci obojího. A pak mají občané věřit, že je čeká světlá budoucnost.