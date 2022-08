KOMENTÁŘ: Pelosiová ukázala, že USA nemíní jen ustupovat - Alex Švamberk

Je to důležitý vzkaz pro Peking, aby se nepokusil využít situace a nechtěl napodobit Rusko a zaútočit na Tchaj-wan. Návštěva vyvrátila mylné představy, že USA budou mít jiné starosti a nebudou mít čas, sílu ani odvahu působit ve více oblastech.

A pro Čínu to přichází ve velmi nepříjemné době, kdy se připravuje 20. sjezd Komunistické strany Číny, na kterém by chtěl získat prezident Si Ťin-pching potřetí post generálního tajemníka, což se od dob Mao Ce-tunga nestalo. Byť návštěva Pelosiové nebyla vedena jako oficiální s požehnáním Bílého domu, je to další problém pro čínského prezidenta, který už musí řešit zpomalující ekonomiku a realitní bublinu.