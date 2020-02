KOMENTÁŘ: Nenáhoda – Josef Koukal

Stát ušetřil bezmála půlmiliardu korun, aniž musel hnout prstem. Prostě jen zrušil další nepotřebnou IT zakázku, tentokrát v resortu kultury. Portál Czechiana, který měl být jakousi českou verzí unijní Europeany, nikomu chybět nebude, pokud by se realizoval, mohl by vzhledem ke své ceně skončit další blamáží.