KOMENTÁŘ: Na půl cesty? - Miloš Balabán

Vláda by měla pozorně naslouchat názorům odborníků s vědomím, že když byly v minulosti přehlíženy, dopadlo to špatně. Epidemiolog Rastislav Maďar je názoru, že bez omezení průmyslu počty nakažených až tak razantně nesrazíme. Dostaneme se podle něj přinejlepším na denní přírůstky čtyři až pět tisíc. To je stále několikanásobně víc než tisíc případů za den, což by měl být výsledek razantních protiepidemických omezení podle představ českých vědeckých kapacit, které vydaly minulý týden prohlášení Čtyřicet dní pro zdraví lidí a ekonomiky.