KOMENTÁŘ: Na co se můžeme těšit, když bude koalice vládnout a ANO v opozici – Thomas Kulidakis

Na tu chvíli může čekat ANO vedené dosavadním premiérem Babišem, který má se svými svěřenci dost sil, aby byl důrazná opozice, která neodpouští. Výhoda je, že bez vládní odpovědnosti je nejen snazší vést permanentní kampaň, ale především kritizovat a říkat, co by ANO udělalo po svém jinak, lépe, více pro lidi, stát apod.

Ve hře se pořád bude vznášet na milion hlasů pro politické subjekty, které se nakonec do Poslanecké sněmovny nedostaly. O ně se povede souboj, který se nejblíže projeví v prezidentských volbách. A Andrej Babiš by byl bláhový, kdyby se alespoň o výhru nepokusil. V komunálních volbách jde spíše o místní politiku a známost kandidátů než celostátní témata, ale i tam se boj povede. Následně senátní a pak zase parlamentní, tam se sečtou nasbírané malé výhry.

Andrej Babiš může dokola opakovat, že ostatní se museli spojit, aby ho těsně dokázali porazit, ale i tak se přesile coby předseda ANO s nejvíce mandáty dokázal skoro ubránit. Nezapomínejme, že po volbách už strany, sdružené do volebních koalic stvořených za účelem porážky Babiše, působí samostatně. Pak stačí jeden, dva, tři přešlapy, kterých se žádná vláda nemůže vyvarovat, a má bojová mašinerie ANO další vodu na mlýn. Ba co víc, vzpomeňme jen na takový poplatek u lékaře, který dokázal coby jednotlivost v podstatě rozhodnout volby. Takových kroků se bude muset nová vláda vyvarovat.

Pokud se vítěz poslední bitvy bude příliš mstít, případně ten, kdo těsně prohrál, nesportovně bude moc kličkovat, do paměti voličů se to zapíše. Rozhodně se ale máme na co těšit, protože to poslední, co na politické scéně zavládne, bude klid. Lidu nezbývá než doufat, že prospěch běžným občanům přinese právě těsný výsledek, protože o jeho udržení nebo zvrácení na svou stranu půjde v době příští nejvíce. A tak se možná můžeme těšit na nejeden předvolební dáreček i v době mezivolební.