KOMENTÁŘ: Může ještě Trump vyhrát? – Matěj Široký

První důvodem je nepoučitelnost Demokratů a s ní spojená neschopnost analyzovat pravé důvody Trumpovy výhry. Místo, aby uznali důvody, které vedly k jeho zvolení, živili legendu o tom, že Trump vyhrál díky zásahům a manipulacím prezidenta Putina. Ty se ale prokázat nepodařilo. Vyšetřování proti údajné spojce mezi Ruskem a Trumpovými lidmi, generálem Flynnem, bylo zastaveno. Navíc Trump ani během čtyř let vlády velké sympatie k prezidentu Putinovi neprojevil. Velké spojenectví, očekávané zejména příznivci ruského prezidenta, se nekonalo. Trump naopak zůstal velmi neoblomný v záležitosti dostavby Nordstream 2. Ve skutečnosti na mezinárodním poli světové politiky byl mnohem vstřícnější francouzský prezident Macron. Protože to už nezapadá do jednoduchého vidění současného světa, není tato skutečnost často zdůrazňována.

Druhým důvodem, proč může být Trumpova kampaň úspěšná, je zacílení na problém patriotismu a náboženského cítění. To, co spojuje různé skupiny etnického původu bez rozdílu pohlaví, jsou právě tyto dvě oblasti. Trump dokonce těží se současné mediální hysterie kolem bourání soch anebo požadavků hnutí Black lives matters. Američané jsou zatím zpravidla patrioti. Být patriotem znamená být hrdý na svoji zemi. To, co definuje zemi, není pouze její geografie, ale hlavně historie. A právě bourání soch a útokům na státní symboly průměrný Američan nemůže rozumět, a tedy je zřejmě ani nebude podporovat. Nejedná se o zaslepený národovecký pohled. Ale je prostě obtížné přijmout názor, že to, co tvořilo národní identitu, a co bylo ještě donedávna oslavováno, je najednou špatně. Průměrný Američan se jen těžko zřekne svého patriotismu, který se nám z Evropy může jevit dětinský. Se současným děním a projekty typu komunity v Seattlu se může ztotožňovat maximálně dvacet procent americké populace. Navíc projekt v Seattlu ukázal, že hnutí nemají reálný projekt pro svoje příznivce, natož pro celou americkou společnost. Trump těží z toho, že Demokraté nemohou masivně a veřejně odsoudit tyto revolty. Naopak je někdy i podporují a mají blízko k lidem z neziskových organizací, které je organizují. Trump tak vysílá zcela jasný signál všem Američanům a staví je před otázku, zda chtějí žít v zemi, kde nebudou moc býti hrdí na svoji národnost nebo a kde bude omezena svoboda slova.