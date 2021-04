KOMENTÁŘ: Muslimové nemohou mít zvláštní výsady - Alex Švamberk

Nejen rodiče místních studentů, ale i muslimové ze vzdálenějších měst přijeli demonstrovat před školou a požadovali vyhazov učitele. Imám z Bradfordu Adil Shahzad dokonce naznačil, jak by měly úřady postupovat: „Doufáme, že škola udělá správnou věc a nastaví tak dobrý precedens, protože toto je první případ v zemi.“ A vyhrožoval , že pokud úřady rázně nezasáhnou proti takové urážce víry, můžou někteří pobouření muslimové sami rázně zareagovat. Nad tím si ovšem myje ruce jako Pilát Pontský: „Pak nejsme odpovědní za činy některých jednotlivců.“

Co by se mohlo stát, ukazuje osud Patyho. Loni 16. října ho podřezal 16letý syn čečenských uprchlíků. Učitele mu za jidášský groš ukázali čtyři jeho žáci. U Paříže. Ne v Afghánistánu nebo Pákistánu. Tam by učiteli hrozilo za rouhání vězení.