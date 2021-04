KOMENTÁŘ: Mlčení prezidenta vyvolává otázky o jeho způsobilosti - Jiří Pehe

Konkrétně Zeman v TV Barrandov v prosinci 2018 prohlásil: „Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špiona.“

To všechno mnohé ponoukne k otázce, zda pan prezident o vyšetřování ruské účasti v explozích ve Vrběticích, které jistě nezačalo před pár měsíci, jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů nevěděl už nějakou dobu. Jeho opakované útoky na BIS se totiž ve světle nových informací ze všeho nejvíc jeví jako snaha cosi, co se mu na práci BIS nelíbilo, za každou cenu zastavit.

Ať už je důvod prezidentova mlčení jakýkoliv, jisté je, že hlavu státu máme i od toho, aby v největší bezpečnostní a zahraničně-politické krizi od vzniku samostatného státu nemlčela. Vláda i obě komory parlamentu by se tudíž měly zamyslet, zda je Zeman ještě vůbec způsobilý vykonávat svůj úřad. A BIS by nám možná mohla prozradit, jak dlouho pan prezident o vyšetřování vrbětické kauzy vlastně věděl. Mnohé by to objasnilo.