KOMENTÁŘ: Milost pro Dušana Dvořáka - Karel Škrabal

Zaprvé šlo o léčitelství, žádné šíření a prodávání drog. Marihuaně s tak malým obsahem THC by se zkušení kuřáci vysmáli a rozhodně by za ni neutráceli peníze. V utajených pěstírnách se pod umělým vyhříváním a osvětlením pěstují úplně jiné odrůdy konopí s úplně jinými omamnými účinky. Dvořákovi policie sklízela rostliny na jeho zahradě, byl to každoroční hanácký protidrogový policejní rituál. A odrůdy si vybíral podle léčebných účinků, ne obsahu drogy.

Druhým argumentem je oněch šest let vězení v souvislosti s činem, co už není zločinem. Ať už k tomu trestní mašina dospěla jakkoli, je to trest neúměrný a mělo by se s ním něco dělat. A když to nepůjde klasickými právními postupy, jako je obnova řízení či propuštění na podmínku (Dvořákovi potrvá ještě rok, než dosáhne poloviny trestu), máme tu právě pro tyto případy ještě jeden právní mechanismus. Miloš Zeman by měl vážně zvážit, zda by nebylo od věci dát Dušanu Dvořákovi milost.