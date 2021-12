KOMENTÁŘ: Konec Memorialu ukazuje skutečnou povahu Ruska – Alex Švamberk

Přesně to vyjádřil ruský politik Grigorij Javlinskij, který stál u zrodu liberální strany Jabloko, když řekl, že rozpuštění Mezinárodního Memorialu představuje „přechod od autoritářského režimu k totalitnímu“. Jen totalitní režim – jak uvedl Geroge Orwell – potřebuje ovládat minulost, aby ovládl budoucnost.

V SSSR tehdy vládl Stalin. Odhalování stalinských zločinů kazí obraz velkého vůdce, který porazil – s americkou materiální pomoci – hitlerovskou Třetí říši. Činnost Memorialu se nehodí do současného přikrášleného historického obrazu, kdy přibývá Rusů, kteří vnímají Stalina jako velkého vůdce – letos jich bylo v průzkumu nezávislého centra Levada už 56 procent, dvakrát více než v roce 2016.

Byla tak zlikvidována organizace, u jejíhož zrodu stál na konci osmdesátých let i disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov a která ukazovala opatrnou proměnu Ruska a jeho ochotu se konečně vyrovnat s obtížnou totalitní minulostí. Zrušen byl na základě biče na nevládní organizace, kontroverzního zákona o „zahraničních agentech“ z roku 2012. Takto se označují organizace, které dostávají podporu ze zahraničí. Organizace údajně nezveřejňovala ve svých informacích, že je „zahraniční agentem“.

Stejný zákon byl použit i při letošní likvidaci dvou organizací vězněného předního představitele opozice Alexeje Navalného, Fondu boje proti korupci (FBK) a Fondu obrany práv občanů. Jejich zrušení ukazovalo, že putinovské Rusko nesnese žádnou opozici a kritiku svých špiček. Jestliže se však Navalnyj stavěl přímo proti současnému ruskému vedení a mohl při svých ambicích představovat výzvu pro Putina, byť by i ve svobodných volbách v Rusku jen stěží zvítězil, Memorial pouze kazil obraz čisté minulosti Ruska a Sovětského svazu.

Putinovské Rusko tak představuje urobora požírajícího sebe sama od ocasu, až se dostane ke své hlavě. Neuvědomuje si však nebezpečné důsledky svých činů, autoritářské a totalitní režimy samy proti sobě sjednocují své odpůrce bez ohledu na to, z jakých pozic jejich kritika vycházela. Je to vidět v dnešním Maďarsku a ukázalo se to v Československu, kde pod tlakem normalizace výlučný disent překonal vnitřní rozdělení, spojil se s undergroundem a nakonec přitáhl i velké množství rockového publika, když režim postupně táhl proti všem hudebním žánrům s výjimkou normalizačního popu a diska. Jak ukázal listopad 1989, z režimu nakonec zůstala prázdná slupka.