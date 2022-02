KOMENTÁŘ: Kam se žene svět - Alexander Tomský

Americký burzovní Dow Jones index se z 6,500 od roku 2009 vyhoupl na 36,799, úžasné, kdyby to odpovídalo výkonu a zisku, ale poměr ceny akcie/dividendy je téměř zanedbatelný, často nulový. I zde, jak vidno, se investice oddělily od reálného zisku a staly pouhou spekulací. A vznikla představa, že to vlastně nevadí. Avšak levné peníze nezmizely ze světa, nacpaly se nejen do akcií, ale i do nemovitostí, uměleckých předmětů, do zlata a bitcoinů, kde vytvářejí bubliny, jejichž inflaci plně neodráží míra spotřebního koše. Bubliny mají ošklivou vlastnost, že jednoho dne prasknou.