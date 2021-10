KOMENTÁŘ: Jít k volbám má smysl, i když je výběr nelehký - Thomas Kulidakis

Na tento argument se samozřejmě dá namítnout, že se rozhoduje „stejně o nás bez nás“, když si zvolení politici dělají, co chtějí, a lidu podkuřují, jen když je na čase hodit hlas do urny. Takový je ale princip zastupitelské demokracie, kdy voliči svůj hlas delegují voleným zástupcům.

Stačí se jen podívat, jaké problémy čas od času mají ve Švýcarsku, kde se hlasuje často a pak se hledají kličky, jak se rozhodnutí vyhnout. Švýcaři například chtěli omezit právo pracovat unijním občanům (hlavně těm z „východní Evropy“), aby pak zjistili, že by na tom kvůli ztížení přístupu na unijní trhy tratili. A tak se odkládalo, zjemňovalo, až ve výsledku nebylo skoro nic.

Samozřejmě, nejeden člověk by si mohl postěžovat, že letošní kampaň je jakási plytká, v podstatě se točící kolem programu „probabiš a antibabiš“, obecných výzev k větší slušnosti, v duchu žabomyších válek a rozbahněnosti malého, nepříliš čistého rybníčku. Konkrétních plánů na návěstích moc nenajdeme, to je fakt. V podhoubí, uvnitř programů stran, se ale skrývá ledacos, včetně budoucnosti daní, naší zahraniční politiky apod. Stačí se začíst.

Výběr neulehčuje ani fakt, že jsou zde za účelem více hlasů složené koalice. Jejich tvůrci věřili, že mohou prostým součtem preferencí jednotlivých členů získat, pak se nějak podělit. Předvolební preference, byť značně nedůvěryhodné, ovšem ukazují, že to platit nemusí. Každopádně mnoho lidí může mít problém s některou stranickou částí volebních koalic, což ale lze lehce vyřešit kroužkováním. Tak se dostane na favorita daného voliče, zatímco druhá či třetí část spláče nad výdělkem.

Koalice Spolu a PirátStan samozřejmě slibují nové, lepší časy v duchu hesla S námi a bez Babiše bude lépe, lákajíce voliče do jisté míry do neznáma. Z daných koalic si totiž za poslední dvě volební období sáhli na reálné, nikoliv zákulisní vládnutí, maximálně tak křesťanští demokraté. O těch se ale už dávno říká, že jsou ochotní jít do vlády s kdekým.