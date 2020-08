KOMENTÁŘ: Jednoduchý život a koronavirová diplomacie zavírání hranic – Thomas Kulidakis

Původní prognózy epidemiologů zněly na škále chřipka až smrtící choroba, před níž by i chřipka španělská a mor a jiné zhouby minulosti jevily se jako chudí příbuzní. Postupem času se ukázalo, že lidé jako mouchy na ulicích nepadají, zdravotnictví by po tolika měsících mělo být připravené a co víc, v České republice je omezení minimum. Proto je třeba vnímat také aspekty socioekonomické a politické. Od toho je vláda jako kolektivní orgán, který by měl odpovědně v čele s premiérem rozhodovat.