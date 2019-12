KOMENTÁŘ: Expertka - Josef Koukal

Víckrát jsem se slyšel říkat, že by dotyčný respondent měl druhou variantu ještě raději zvážit, protože si může také ublížit, ne jen pomoct. To těm, u nichž jsem dospěl k závěru, že jsou alespoň v právu. Větší část, řekl bych, obyčejně není. Buď proto, že jejich věc není zkrátka spravedlivá, anebo nevyužili všech odvolacích instancí, a tudíž ve vlastním zájmu ani sami nepodnikli, co je třeba.

Zatímco novinářů je mnoho, ombudsmana máme jen jednoho a veškeré představy, které si do něj lidé projektují, by naplnil snad světec. Měl by být právně zdatný, morálně bezúhonný, mimořádně aktivní, empatický a také odvážný, ne-li přímo bojovný. Státní zaměstnanec, ovšem takový, co má v popisu práce do roztrhání těla bojovat s oním státem za práva svého spoluobčana, když je to nutné. A mělo by jít o veřejně respektovanou osobnost.