KOMENTÁŘ: Evropské peníze a český vyžírka - Jiří Pehe

Rezoluce vyzvala Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů nejen v České republice. Na české orgány europarlament velkou většinou hlasů konkrétně apeloval, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. A doporučil řešit Babišův střet zájmů buď tak, že se zbaví Agrofertu, anebo odejde z vlády.

Babišova reakce byla stejná jako vždy v minulosti: v žádném střetu zájmů prý není, svoje podnikatelské impérium převedl do svěřenských fondů podle českých zákonů, což stačí. Co na tom, že český zákon je formulován tak, že neobstojí ve světle nároků EU, přičemž Babiš a jeho spojenci ve Sněmovně by momentálně dozajista nedovolili jeho zpřísnění.

Česká verze kupříkladu umožňuje, aby svěřenské fondy formálně spravovali členové Babišovy rodiny, a aby se do čela Agrofertu mohl vrátit. Je tedy jasné, že má na dobrých ekonomických výsledcích firmy, která získává nemálo peněz z domácích i evropských dotací, dál osobní zájem.

EP ale kritizuje nejen trvající propojení českého premiéra s firmou, která pobírá nemalé evropské dotace, ale i celkově problematický systém rozdělování evropských peněz u nás. Premiérova kauza Čapí hnízdo není zdaleka jedinou, která je u nás kvůli možné zpronevěře evropských peněz kriminálně vyšetřována. Při pohledu z Bruselu asi leckoho napadne, že u nás existuje cosi jako státem tolerované politické podsvětí, zaštítěné samotným premiérem, které se na evropských dotacích přiživuje.

Babišova vláda tyto obavy jen posílila, když se ve své reakci na rezoluci EP usnesla, že se EP vměšuje do vnitřních záležitostí ČR. Evidentně ji přitom v bojovém zápalu uniklo to, co musel v následném dopisu Babišovi připomenout důrazně šéf EP David Sissoli. Tedy, že když EP kontroluje, jak se nakládá s evropskými penězi, dělá jen to, k čemu je vybaven evropskými smlouvami. Ostře se vymezil i proti tomu, že Babiš nevybíravě urážel členy rozpočtového výboru EP, kteří před několika měsíci přijeli do ČR na kontrolní misi.

Je to pro našï zemi celoevropská ostuda. Babiš se odmítá smířit s tím, že by to, zda si náhodou někteří politici v členských zemích, včetně něho, nepřikrádají z peněz evropských daňových poplatníků, měl Brusel kontrolovat. Dokonce se - v daném kontextu neobyčejně drze - dál zasazuje o to, aby nám EU nechala zcela volnu ruku, jak s evropskými penězi nakládat, protože prý víme sami nejlépe, na co je použít.

Jiří Pehe Politický analytik a spisovatel. Zaměřuje se především na dění ve střední a východní Evropě. Dva roky působil jako ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V současnosti je ředitelem New York University v Praze a vede Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu Newyorské university (PIDEC). Více o autorovi Komentáře autora