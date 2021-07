KOMENTÁŘ: Drahý eufemismus ambiciózní klimatické dohody EU – Thomas Kulidakis

Rozklíčoval tak eufemismus, který se za slovem ambiciózní může skrývat podobně, jako když někdo chce v politické debatě někomu říct, že lže, ale chce to zjemnit. Řečnickým trikem tedy sdělí, že dotyčný mluví o realitě, která není. Případně pokud chce říci, že spoludebatér mluví hlouposti, řekne, že si možná nedostatečně prostudoval podklady.

Naprostým fanouškům, lidem toužícím po poznání u zdroje, případně lidem danou problematikou se živící nebo ji studující, je návrh Evropské komise v celé své kráse přístupný zde . V podstatě se dozvíme, že z původního návrhu snížit emise o čtyřicet procent jsme se dostali na padesát pět, a to do roku 2030.

Nejen tedy, že za devět let se oproti roku 1990 máme dostat na více než půlku, ale navíc de facto bude znemožněný prodej dieselových a benzinových automobilů po roce 2035. Zelenou mají dostat auta elektrická a vodíková. K tomu se má dospět nejen tlakem na technické normy, ale také dalšími emisními povolenkami.

Už teď je jasné, že to zadarmo nebude a zdraží vše možné. Topení, potraviny, pohonné látky atd. Evropská komise to ostatně sama přiznala, takže přišla s klimatickým sociálním fondem. Ten má nejchudším vynahradit zdražení, otázka je, co zbyde na střední třídu, tedy lidi pracující a vydělávající dost, aby nebyli za chudinu. A ještě větší otázka je, jestli ono snížení o padesát pět procent něčemu pomůže, když se se stejnou vervou nepřipojí zbytek světa.