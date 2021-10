KOMENTÁŘ: Datum – Josef Koukal

On prožil větší část života v Německu, kam jej odvezli rodiče, nelze už hovořit o nějaké emigraci, je mladý, ale dílem se odrodil. Založení republiky mu málo říká.

My, co jsme setrvali na místě a česká státnost je nám drahá, si 28. říjen připomínáme rádi. Je to symbol – těžko hovořit o konkrétním dni, ten proces byl delší - přechodu k modernímu společenskému uspořádání. Jsou svátky, kdy vyvěšuji z okna vlajku. Třeba výročí upálení mistra Jana Husa mi nepřijde jako důvod k oslavě. Potrpím si na 28. říjen a 17. listopad, kterýžto den je dvojnásob důležitý.