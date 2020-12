KOMENTÁŘ: Babiš jede z kopce – Jiří Pehe

Podíváme-li se ale pod povrch politické pěny dní, ukáže se, že Babiš a jeho hnutí ANO jedou z kopce, přičemž bude i pro pověstný Babišův PR tým problémem tuto stále se zrychlující jízdu zastavit. Premiéra, který prý všechno „zařídí“, totiž táhne směrem dolů těžké závaží nekompetence a chaosu, kterými se zapsal do povědomí veřejnosti v tomto pandemickém roce.

Babiš by asi bez problémů vyhrál příští sněmovní volby, kdyby vývoj u nás nepoznamenala největší krize od vzniku samostatné České republiky. Mohl se dál prezentovat jako úspěšný hospodář a manažér. Nejednotná opozice by se dál jevila ve světle jeho zdánlivě úspěšného spravování země slabá, ba neschopná.

Krize ale mají tu vlastnost, že jasně vyjeví silné a slabé stránky lidí i institucí. A průběh koronakrize u nás ukázal, že Babiš je politik jen do dobrého počasí, a že na roli krizového manažéra nestačí. Jeho arogance a sebejistota, které mu u zhruba jedné třetiny voličů docela dobře sloužily, dokud se dařilo, se v houstnoucí atmosféře zmaru začaly jevit jen jako zástěrky jeho neschopnosti.

Na konci roku 2020 tak máme co do činění s politickou krajinou, která vypadá o dost jinak než na jeho začátku. Koalice Pirátů a STAN by už teď podle průzkumů hnutí ANO porazila, a Babiš přitom nemá příliš mnoho nástrojů, jak zastavit pomalý, ale setrvalý odliv svých voličů.