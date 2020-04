KOMENTÁŘ: Adresně – Josef Koukal

Výpadek v dodávkách řeší kraje a přesun Jana Hamáčka do čela krizového štábu by měl systém ještě zpružnit. Na pomoc vyrazili hasiči a dobrovolníci.

Jestli kauza něčemu posloužila, pak že se vládní čidla stočila k jedné z nej ohroženějších skupin obyvatel. Sociální zařízení jsou co do stavů personálu dlouhodobě podhodnocena, jestliže se do služby nyní hlásí především medici, jsou to ti nejkvalifikovanější. Však právě u zaměstnanců zařízení pro seniory znamená karanténa osobní oběť. Od zavedení zákazu návštěv před třemi týdny jsou možným zdrojem nákazy oni a nároky na dodržování hygienických pravidel mají zpřísněné až za hranici soukromého nepohodlí.