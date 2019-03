Alex Švamberk

Není dobré vidět za každým bukem Rusa. Vede to k zaslepenosti a dělá to Rusko mnohem mocnější, než ve skutečnosti je. Strach má velké oči. Přitom by stačilo se jen trochu zamyslet, jak absurdní je nápad, že by Moskva mohla pomoci Donaldu Trumpovi do Bílého domu. Už jen kvůli počtu voličů, které by bylo potřeba ovlivnit. Nemluvě o tom, že pro podobné akce je potřeba alespoň trochu vzájemné důvěry, a ta by se mezi Kremlem a Trumpovým štábem těžko vybudovala za pár měsíců.

Demokraté se však nedokázali smířit s tím, že ve volbách Hillary Clintonová prohrála, a tak vsadili na fantasmagorické spekulace, které měly vést k jeho odvolání, i když je dost složité si představit, co by si Moskva slibovala z vítězství Trumpa, o němž toho moc nevěděla. Ačkoli jeden drobný důvod by tu byl – protirusky zaměřenou Clintonovou si v Bílém domě nepřála.

Podobné úvahy však ani nejsou potřeba, stačí si položit onu známou otázko cui bono, tedy kdo z toho má prospěch, a je jasné, že v boji o Bílý dům jsou dva hlavní soupeři - kandidáti republikánů a demokratů. Těm jde o vítězství, ne Moskvě.

Donald Trump a Hilary Clintonová a jejich štáby o post prezidenta svedli mimořádně tvrdý a pěkně špinavý boj, kdy se každá ze stran snažila využít všech dostupných prostředků. Těsně před volbami se hrozilo obnovením vyšetřování Clintonové kvůli tomu, že používala pro elektronickou poštu soukromý server, a zveřejnily se e-maily z vedení Demokratické strany, do jejíž sítě se nabourali hackeři, které odhalily, jak tvrdý boj byl. Trumpův štáb o tom dobře věděl, jak prokázalo Muellerovo vyšetřování. Ovšem Rusko v tom prsty nemělo, i když zapojení ruských hackerů vyloučit nelze.

Nebylo potřeba žádné zahraniční vměšování, pralo se vlastní americké špinavé prádlo a pokračovalo se v tom i po volbách, protože se demokraté nedokázali smířit s porážkou. Vyšlo najevo, že Trump nechal zaplatit dvěma lehčím dívkám za mlčení o svých eskapádách a nedal to do účetnictví. Ani v puritánské Americe se však kvůli tomu nedá odvolat prezident, jak ukázala doutníková avantýra Billa Clintona se stážistkou Monikou Lewinskou. Zato takové ruské vměšování by mohlo skončit úspěšným impeachmentem.

Trump si libuje v silných slovech, ale jeho vyjádření, že se stal obětí honu na čarodějnice, nebylo příliš nadnesené. Stačí si vzpomenout, jak se do amerického prezidenta pustili, když se na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem shodli, že žádné ruské vměšování do amerických voleb nebylo. A jak ukázala Muellerova zpráva, pravdu děl.

To neznamená, že máme ruskou hrozbu přehlížet, je však důležité ji vidět tam, kde je. Rusko se snažit podrývat věrohodnost Západu, je v kontaktu s protisystémovými a ultranacionalistickými politiky, jako je Marine Le Penová, a šíří protizápadní propagandu, jejíž dopad však umocňuje právě zveličování ruské hrozby. Nic se nesmí přehánět, démonizací Rusku naháníme příznivce, kterým dojde, že to přece není říše zla.

Je důležité nenahlížet svět jen prizmatem ruské hrozby, byť ta existuje, pamatovat na to, že Moskva není žádný kamarád, ale soupeř, avšak nedělat z ní ztělesněné zlo. Je potřeba realistické zhodnocení postupu Kremlu, pochopit, že se bojí rozšiřování NATO na východ i rozmisťování amerického protiraketového deštníku, ale současně ho klepnout přes prsty kvůli nezákonné anexi Krymu a dát mu důrazně najevo, že na Pobaltí musí zapomenout. Je potřeba mu ukázat, že na Donbasu nemají ruští vojáci co dělat, ale nepřehlížet zvěrstva ukrajinských dobrovolníků a adoraci banderovců.

Uvědomit by si to především měli američtí demokraté, jejichž absurdní fixace na vměšování Kremlu je fatálně oslabila. Místo toho, aby poukazovali na zřetelné chyby Trumpovy politiky, na jeho posedlost budováním zdi na hranici s Mexikem a nerozumné snahy rozpoutat celní a ekonomické války i snahu připravit Američany o dostupné zdravotní pojištění, se upnuli k chiméře.

A Trump udělal dobře, že nechal vyšetřování doběhnout, i když pro něj bylo velmi nepříjemné a rozhodně z něj nevyšel čistý jako lilium. Několik jeho spolupracovníků skončilo před soudem, ale ruský vliv se neprokázal. Vyšetřování, které ho mělo vyhodit ze sedla, mu nakonec umetá cestu k obhajobě mandátu.

Demokraté by se teď měli soustředit na hledání silného protikandidáta, a ne proti Trumpovi v rámci zákulisních vnitrostranických dohod postavit političku, která jedny primárky - ty s Barackem Obamou - prohrála a v dalších ji zle zatápěl levicový Bernie Sanders.