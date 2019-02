Václav Klaus ml.

Protože rezistence českých demokratů (abychom si rozuměli – myslím lidi s demokratickým cítěním, nikoli politické šíbry, co se za demokraty vydávají) je slabá a existují desítky vlivných osob i organizací, které velmi agresivně podporují utahování šroubů, zastrašování a umlčování.

Ve chvíli, kdy se jiné názory začínají označovat jako dezinformace, jsme na prahu totality.

Ve chvíli, kdy se návrh zákona s desítkami podepsaných poslanců – označuje jako hybridní útok na Evropskou unii – nějak mi přestává připadat smysluplné argumentovat. Ale dnes ještě teda „hybridní“ komentář napíšu.

Budu se držet faktů, která zveřejnila v uplynulém týdnu naše média a lze je nalézt na stránkách Evropské komise (ec.europe.eu).

Zaprvé: EU zřídí za mnoho desítek milionů několik desítek pracovních míst cenzorů. Tedy v novodobém newspeaku „úředníků strategické komunikace zaměřené na potírání vlivu dezinformací“.

V románu George Orwella „1984“ se to jmenovalo Ministerstvo pravdy. Orwell byl geniální autor, ale s letopočtem se naštěstí netrefil – prožil jsem svůj dospělý život ve svobodě. U svých dětí si tak jist nejsem. Trend jest děsivý.

Zadruhé: EU se na bázi kodexu (rovněž visí na stránkách) spojila s technologickými giganty (Facebook, Twitter, Google a Mozilla), aby cenzurovala internet. Smyslem je především zajistit odstraňování „závadného“ obsahu. Ve Francii již Macronovo úředníci měli možnost přímo kontrolovat procesy Facebooku, zda jako aktivně a usilovně vše maže a nevhodné (závadové) osoby blokuje/vyhazuje. Kontrola snad ještě probíhá – každopádně se mi její výsledek nepodařilo dohledat.

V Německu (zákon) hrozí internetovým provozovatelům drakonické tresty, pokud nechají vyvěšen „nevhodný“ obsah.

Zatřetí: EU z peněz daňových poplatníků bude dotovat vybraná „důvěryhodná“ média v jednotlivých zemích. Chtějí podporovat (opět desítky milionů) „šíření kvalitního zpravodajského obsahu“. Program „Kreativní Evropa“ má mj. za cíl strukturální změny v mediálním sektoru.

Za Goebbelse se tomu říkávalo „propaganda“.

Když jsem byl v pubertě a byla „přestavba“, často člověk slýchal: „Kritizovat se může, ale konstruktivně!! Jinak je to trestný čin pobuřování.“ Rozdíl mezi povolenou kritikou a pobuřováním rozhodoval většinou asi nějaký okresní tajemník a dal to pak vyřídit Státní policii.

Teď je to úplně jiné. Co je dezinformace a co je „kvalitní zpravodajský obsah“, rozhodnou úředníci Evropské služby pro vnější činnost (viz bod zaprvé).

No a ta policie? V uplynulém týdnu prošel sněmovnou (já byl proti, bylo nás ale asi jen 40) prvním čtením zákon o zřízení „Evropského žalobce“ a jeho lokálních pomocníků v jednotlivých zemích. Této „unifikace“ se (dle předkládajícího ministra) neúčastní Polsko, Maďarsko, Británie, Švédsko a Dánsko. My jo. Nevím, kdo to v Bruselu odkejval a kdy – asi ještě spíš Sobotka než Babiš, ale čert ví. Evropský zatykač už prošel sněmovnou na podzim.

Ale nebojte se. Bude klid na práci a taky takový to „budování“. A plány hybridních dezinformátorů zhatí – naši vepři boubelatí.