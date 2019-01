Václav Klaus ml.

A upřímně mi vadí atmosféra v zemi, kde dochází ke kriminalizaci starostů nebo obecních zastupitelstev.

Někdy v létě jsme měli v parlamentu novelu zákona, předkládali to tuším lidovci (mají hodně starostů), aby starostové nemuseli dělat majetkový striptýz a zveřejňovat podrobnosti o svém majetku a své rodiny. Odůvodňovalo se to tím, že za těchhle buzerací – nikdo nebude chtít starostování dělat. Piráti byli hystericky proti (transparentnost; „všichni kradou jinak …“), ale zákon prošel výraznou většinou. Já jsem tedy i proti buzerování a špehování děkanů univerzit... a i třeba poslanců (kteří v zákoně zůstali), protože to s výkonem jejich funkce nijak nesouvisí. Například mě řada občanů nemá ráda kvůli mým názorům a hlasování a toto jejich přesvědčení jistě nikterak nenalomí to, že jsem po rozvodu zchudnul – jak se dočtou za loňský rok v nějaké té idiotské statistice. Navíc kdybych něco ukradl, tak bych to do toho veřejného přiznání nenapsal. Ale to jsem odbočil.

Myslím, že starosty daleko více od kandidatury odrazuje atmosféra, kdy jsou rozhodnutí zastupitelstev následně konfrontována policií.

Máme v republice několik případů, kdy třeba město (vesnice) prodá nějakou barabiznu – je rádo, že se jí zbavilo a že to někdo koupil. Prodej odhlasují zastupitelé. Následně však začnou být stíháni, že prodejní cena byla nízká a měla být o milion větší. Udělá se na to znaleckej posudek – a je to tak. Je to podobná situace jako byste chtěli prodat chatu – a třeba ji chcete prodat rychle. No a následně by vás stíhali, že jste ji prodali o 300 tisíc levněji, než je situace na trhu, a poškodil tak své dědice a bla bla. V rodinách to takhle (díky bohu) není, ale zastupitelé městečka také jednají coby zástupci majitele přece, mají na to mandát svých voličů.

V Jaroměři bylo stíháno snad osm zastupitelů, že nějakou hospodu prodali člověku, který ji léta ke spokojenosti občanů provozoval. Protože někdo jiný by ji koupil i dráž. Po letech byli osvobozeni – snad to došlo až k Nejvyššímu soudu. Když jsme u příkladu s rodinnou chatou, tak chcete prodat někomu, kdo vám je sympatickej a nezáleží vám až tak na koruně. Kdyby moje děti neměly vztah k horám a já musel na starý kolena někam do nížiny – tak bych byl rád, aby kupec byla třeba lyžařská rodina a ne nějaký týpek s masivním zlatým řetězem a terénním autem.

Nebudu zastírat, že tenhle článek píšu na základě mediálně propírané události minulého týdne, kdy zatkli starostu a pracovníky mé obce (Pec pod Sněžkou), který vyhrál troje nebo čtvery volby po sobě. A bývalého šéfa Krkonošského národního parku (KRNAP), který byl místní a snažil se vždy o ochranu přírody ve prospěch lidí, co tu žijí, a ne proti nim. Co vím z několika zdrojů – nejde o nějaké úplatky nebo tak – ale o zločin proti Evropské unii – při čerpání dotací pro město a nějaké uložení zeminy ze stavebních prací. Vždy je okolo toho KRNAP – protože prostě tady je všude okolo KRNAP, to je ochrana přírody ze zákona.

Já nejsem fanoušek velké výstavby ve městečku. Nový hotel, který brání od křižovatky výhledu na Studničnou, mě vyloženě štve. Ale to je politická záležitost a taky kvůli tomu letos volby málem prohráli, kdyby byla opozice trochu pracovitější a měla víc oblíbených lidí na kandidátce. Ale není to věc kriminální.

Evropské dotace jsou zlodějina a nehospodárnost sama o sobě z podstaty věci. Jenže tady asi musejí – městečko je malinké (600 obyvatel i s přilehlou Velkou Úpou) – tedy příjmy od státu malé. Ovšem náklady daleko vyšší než v srovnatelné obci – v sezóně tu taky bydlí 15 000 hostů. Parkování, údržba silnic, nutná infrastruktura...

Kdyby jenom seděli na radnici (no je to taková chaloupka) a ožírali se – měli by klid. Takhle ovšem chtěli opravit lanovku na Sněžku po šedesáti letech, vybudovali řadu hřišť (na jednom si hrály všechny moje čtyři děti) a stezek a novou hasičárnu a.... Některý projekty byly asi i trošku zbytečný a asi i zbytečně drahý (ale to je většina dotačních staveb, když jsou „zadarmo“). No a teď to mají.

Jsem zvědavý, kdo tu bude chtít dělat starostu příště. Největší zaměstnavatel – provozovatel ski areálu - už oznámil, že přestává dělat investice do areálu, když nebude funkční městečko, parkovací domy atd. Hnusná atmosféra.

A jednu věc nechápu – starostu zatkli (pak druhý den pustili) – tajná operace, aby se obvinění nedomlouvali, a už hodinu poté ho vedli v krajském městě v poutech uličkou nastoupených televizních štábů a novinářů. Tátu od dvou dětí, dosud bezúhonného občana, který by určitě nikam neutíkal. Na tyhle spolupráce policie s médii se pana ministra zeptám v parlamentu při interpelacích – protože je vídáme v republice podezřele často – a tu hanbu z vás už pak nesmyje ani deset osvobozujících soudů.

Jinak ať policie a soudy konají svou práci.