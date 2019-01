Alexandr Mitrofanov

Tuhle kardinál vyčítal komunistům, že se odtrhli od lidu a zejména od dělnické třídy. Že se stali stranou bafuňářů, kteří mají zajištěné prebendy. A že je v současných komunistech Lenina prý tolik jako masa v kosteleckých uzeninách.

Nevěříte, že to kardinál řekl, že ne? Dobře děláte. Ale následujícímu citátu ze včerejšího projevu šéfa klubu KSČM ve Sněmovně Pavla Kováčika uvěřit musíte, je to úředně potvrzené: „Toho původního učení Ježíše Krista je v dnešním chování církví asi tak jako slavíka v pověstné slavičí paštičce.“

Nedivte se příliš. Naši soudruzi jen věrně následují linii soudruhů z Moskvy. Tamní šéf Gennadij Zjuganov už dávno přijal Ježíše do strany jako prvního komunistu na planetě zde.

Není to však od současných bolševiků hezké. To by opravdu mohli zavrhnout Lenina. Přinejmenším teze jeho dopisu politbyru v roce 1922. Nejdříve napsal, že politbyro musí přikázat soudům, aby co nejdříve ukončily procesy s církevními představiteli. Verdiktem musí být zastřelení co největšího počtu nejen dotyčných z města Šuja, o němž je řeč, ale i církevních představitelů Moskvy a dalších míst zde.

Něco mi to ten vztah k soudní moci připomíná. Nějaká údajná doporučení, která se probírala včera na jednom sněmovním podvýboru. Ale to víte, paměť už nemám tak dobrou. Třeba vám to svitne.

Lenin pak vytvořil direktivu vůči církvím: „Čím více představitelů reakčního duchovenstva a reakční buržoazie se nám podaří pod touto záminkou zastřelit, tím lépe.“ Ne, nedělají to dobře dnešní soudruzi. Lenin pořád leží na Rudém náměstí. Co kdyby se probral a přijel do ulice Politických vězňů? To by byl šrumec.

Ale naši komunisté mají i jiné aktivity. Včera navrhli zákon o státním jazyce České republiky. „Dochází k benevolentnímu ustupování cizím jazykům, zejména v oblastech, které by měly zůstat doménou českého jazyka,“ napsali v důvodové zprávě.

Jasná věc. Ještě v téhle pětiletce by mohli rudí stachanovci na chozrasčotu provést bez prostojů sborku a rozborku a rozebrat se v tom, kde se benevolentně ustupuje cizím jazykům. Pro začátek by možná bylo správné vyloučit ze strany člena, který – určitě v cizím žoldu – propašoval do dokumentu to příšerné cizí slovo „benevolentně“.

Třešničky by prostě rády účet bez hostinského. Ale volební výsledky klesají, členská základna stárne. Je férové popsat jejich situaci příkladem ze zeměpisných šířek, k nimž tíhnou. Ivan Andrejevič Krylov to vlastně udělal už v roce 1807 zde.

„Ký div, když občánek chce žití bláhový jak zeman statný, zámožný,“ napsal prorocky.