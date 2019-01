Jiří Pehe

V nejčerstvější kauze čelí Mynář obviněním, že se pokoušel ovlivňovat některé soudce a soudy, aby rozhodly ve shodě s přáními prezidenta. Mynář reagoval prohlášením, v němž uráží novináře. „Jenom blbec rodu novinářského“ může prý úmyslně zaměňovat informování soudců o postojích prezidenta s ovlivňováním.

Potíží s tímto prohlášením je hned několik. Tak především novináři si nic nevymysleli, citují slova konkrétních soudců Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, kteří se sami podivují nad Mynářovými aktivitami. Rozdíl mezi „informováním“ a „ovlivňováním“ je navíc v tomto případě dosti mlhavý.

Prezident má jistě právo zveřejňovat svoje názory na různé kauzy (i ty, které doputovaly až k soudům), jenže když jeho kancléř chodí za soudci soudů, které mají ve věci, na níž má prezident nějaký zájem, rozhodovat, aby je prý o prezidentových názorech „informoval“, může se leckomu zcela oprávněně jevit taková činnost jako forma nátlaku. Prezident totiž není ve vztahu k soudům, zejména těm nejvyšším, neutrálním aktérem. Jmenuje kupříkladu předsedy ÚS nebo NSS. A nominuje soudce ÚS.

Mynář je ovšem v centru mediálního zájmu i z jiných důvodů. Seznam je poměrně dlouhý: koupě podezřele levné vily ve Střešovicích, patálie s bezpečnostní prověrkou, zakázky Hradu pro podporovatele Strany práv občanů-zemanovci nebo pro sponzory Zemanovy prezidentské kampaně.

Dokonce ani média blízká prezidentovu spojenci Andreji Babišovi nenechávají Mynářovy kauzy klidnými. Už před rokem MF Dnes informovala, že „stovky miliónů ze sídla prezidentů putovaly k firmám, které mají blízko k hradnímu kancléři“. Novináři našli nesrovnalosti u zhotovitelů 25 zakázek za 440 miliónů.

Z dlouhého výčtu lze zmínit kupříkladu více než čtyři milióny korun, které byly za služby spojené s prezidentským sídlem v Lánech proplaceny právní firmě, která čirou shodou okolností zprostředkovala Mynářovi koupi zmíněné vily a poslala milióny na kampaň Miloše Zemana. I několik dalších dodavatelů, kupříkladu firma dodávající zvěřinu do Lán, přispělo na prezidentskou kampaň.

Mynář sice sám dění v Lánech neřídí, ale byl to on, kdo do čela organizace, která oboru v Lánech spravuje, jmenoval Miloše Baláka, který je nyní vyšetřován policií kvůli podezřelé zakázce za 68 miliónů korun na zpevnění břehů lánské nádrže Klíčava. Policie viní Baláka, že zakázku zmanipuloval. Mynář se přitom v kauze nepřímo angažoval i tak, že prosadil zvýšení rozpočtu pro oboru v Lánech o desítky miliónů korun právě s argumentem, že je třeba zpevnit břehy nádrže Klíčava.

V médiích se také objevily zprávy, že Mynář tlačil tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z ANO, aby trestní stíhání Baláka zastavil. Na Pelikána měl tlačit i v případě ruského hackera Nikulina, kterého nakonec Pelikán vydal do USA. Mynář údajně lobboval za jeho vydání do Ruska.

V říjnu minulého roku se pro změnu objevily zprávy, že policie vyšetřuje Balákův podivný prodej kamene vytěženého v oboře v Lánech, a to firmě, která shodou okolností sponzoruje basketbalový klub ve Strakonicích, jemuž kdysi šéfoval. 17 tisíc kubíků kamene bylo prodáno za čtvrtinu běžné ceny.

Sám Mynář je ale hybnou silou i dalších podivných „kšeftíků“. Na konci minulého roku kupříkladu vyšlo najevo, že Správa Pražského hradu pronajala kancelářské prostory spolku Přátel Miloše Zemana, kterému předsedá sám Mynář, za zhruba 6 tisíc korun měsíčně, v čemž jsou zahrnuty i poplatky za energie. No, nekupte to.

Dalo by se pokračovat. Zdá se bohužel, že „blbci rodu novinářského“ jsou na prezidentova kancléře krátcí, protože nápravu by mohl sjednat jen jeho šéf, a ten, jak už bylo řečeno, v případě Mynáře z jakéhosi důvodu nic nevidí a neslyší. Není divu, že se na sociálních sítích spekuluje, kdo vlastně koho řídí: Zeman Mynáře, nebo Mynář Zemana?

Nedá se ovšem vyloučit, že se ve světle zpráv o kancléřových podivných aktivitách o něj začnou nakonec zajímat orgány činné v trestním řízení. Je už každopádně v hledáčku premiéra Babiše, čemuž se zdá nasvědčovat i již zmíněná série investigativních textů na téma Mynář v novinách, které patří do jeho svěřenského fondu. I jeden z mála ostrých konfliktů mezi Zemanem a Babišem se týkal právě Mynáře, když Babiš před druhým kolem loňských prezidentských voleb vyslovil názor, že Zeman by se měl Mynáře zbavit, společně s poradcem Martinem Nejedlým.