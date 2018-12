Václav Klaus ml.

Sociální demokraté se v posledním předsmrtném vzepětí snaží nastolovat „sociálnědemokratická témata“ a premiérovo mediálně-marketingové okolí uslyšelo slovo ZADARMO a zavětřilo. Mají klasickou win-win situaci, buď tento nesmysl za 6 miliard prosadí a seberou si doprovázející oslavnou propagandu pro sebe, nebo to v nějaké fázi zastaví (vymysleli to nezodpovědní socialisté) a naberou body ve smyslu „no, jsou fakt děsní – ale jediní zachraňují normální svět proti extrémně levicové (socialisté-piráti …) alternativě“.

A jak to komentovat z pozice pravicového demokrata? Sleduju svět s pocitem, jaký možná měli němečtí občanští demokraté před necelými sto lety – okolo agresivní komunismus nebo nacismus – dominantní proudy v jádru stejné. Vaše klasické umírněné konzervativní přesvědčení jde nějak mimo duch doby.

Takže napsat, že nic na světě není zadarmo? To už možná polovina čtenářů teď přestává číst. Jestli budou kuchaři vařit zadarmo a ti lidé, co pěstují obilí, jak se z něj pak dělají knedlíky? (Teda knedlíky se vzhledem k úchylným novým stravovacím předpisům už moc nedělají ve školách.) A jestli zemědělcům dodají z fabriky traktor zadarmo?

Že školní obědy jsou už pekelně dotované v České republice, tedy děti platí jen hodnotu surovin, kdežto kuchaře, práci, vybavení kuchyní, úklid a vše ostatní platí zřizovatel školy. Že se často velmi slušný oběd, polévka, hlavní jídlo, zákusek či salát + pití, vejde někam k 25 či 28 korunám. To přece skoro nedokážete udělat levněji ani doma. Že všichni rodiče, i kdyby jenom na dávkách, mají 25 korun na kompletní oběd pro dítě, a když ty peníze raději chtějí propít, pak musí zasáhnout sociálka, protože to nejsou dobří rodiče. Že obědy ve školách nebyly zadarmo ani za komunistů, dokonce při přepočtu inflace byly mnohem dražší než dnes.

Takhle můžete argumentovat, máte i pravdu, ale sami cítíte, že to už je na dnešní dobu takové slabé.

Máme vlaky skoro zadarmo, to je skvělé – lidi se ovšem teď obtížně dostávají před Vánoci do Ostravy, je to vyprodané. Onehdá ovšem jedna mladá studentka vyprávěla, že jede z Prahy do Ostravy ke kadeřnici. Vyplatí se to. Ve vlaku se bude učit a stojí ji to jen 40,- Kč, kdežto rozdíl u kadeřnice je mnohem vyšší. Vlaky by měly být úplně zadarmo, aby se občani mohli ekologicky přesouvat, a případně se poprat na nástupišti o místo.

Obědy ve školách, to dá rozum, aby třeba dítě pana premiéra nebo jiného velkopodnikatele nemuselo platit. Zdarma!!! A zaplatí se to z dotace. Nesmí se ale zapomenout na školky, tam chodí zas moje Elinka (5). Většinou tam tedy toho moc nesní a dojídá se pak u babiček „po o“, ale musí to mít taky zadarmo.

Zákon nesmí být polovičatý – když pojedou děti v červnu na výlet, v restauraci pod hradem jim taky musí dát limonádu a bonbony a jídlo zdarma, když budou na školní akci.

Moje maminka i druhá babička by měly dostat dotaci, protože jak tam dcerka baští, to je ještě součást školního oběda přece, a jde snad o to, aby děti byly najedené, ne?

Zadarmo by měly být byty, které jsou hrozně drahé teď v Praze, protože se nestaví. Až budou zadarmo, bude se stavět mnohem víc.

Zadarmo by mělo být v prosinci před Vánoci všechno zboží, protože chudší lidé si nemohou toho tolik koupit jako ti bohatší. Bude na to dotace ministerstva obchodu.

Zadarmo by měla být i auta, zvlášť ta nová ekologická s malými emisemi. Třeba ta tesla není špatná, ta i docela jede.

Zadarmo by měla být všechna kina i divadlo, protože je to kultura. Beztoho se na tom nedá vydělat.

Zadarmo by měli být i třeba hokejisti, to je lidová zábava. Proč hraje Pastrňák někde v Bostonu? Chci, aby hrál za Litvínov. Zadarmo. Nají se pak v kantýně zadarmo a brusle dostane taky zadarmo.

Jo, sportovní náčiní pro děti do 26 a veterány nad 30 – zadarmo. Teď jsem kupoval Elince přeskáče a lyže – což je celospolečenský prospěch, že bude mít červené tvářičky a vztah k horám a ke sportu. A já si koupím nové lyže koneckonců taky. Koupím si české Lusti (ty černý fisový slalomky) – to bude i podpora českých podnikatelů. Teda zadarmo. Zaplatí to dotace MŠMT nebo té nové Agentury pro sport.

Mám akorát trochu problém, jestli mi tenhle komentář Novinky zaplatí. Tohle by asi jediný zadarmo být nemělo, si myslím.