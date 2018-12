Alexandr Mitrofanov

Dnes v 18 hodin začnou poslanci Evropského parlamentu debatovat o možném střetu zájmů českého premiéra kvůli eurodotacím pro Agrofert. Zítra by z diskuse mělo vzejít usnesení adresované Evropské komisi. Předběžné návrhy obsahují výzvy k dočasnému zastavení dotací pro Agrofert či k rychlému a podrobnému prošetření případu Andreje Babiše.

Babiš napsal eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že Česká republika bude dodržovat své povinnosti vyplývající z členství v EU a že „osobně podnikne takové kroky, aby všechny jeho aktivity byly plně v souladu s evropskou legislativou“. Slíbil, že v záležitosti možného střetu zájmů bude s Evropskou komisí úzce spolupracovat. V dopise podle ČTK připomněl, že vláda začátkem měsíce na základě prvotní právní analýzy dospěla k závěru, že vše je v souladu s českými i evropskými předpisy.

Mně to hrozně připomíná StarDance. Podnikatel Andrej Babiš vstoupil na parket politiky, na kterém předtím nikdy nebyl, a logicky pokračoval v krocích, které si zvykl dělat celý předchozí život. Počínal si tedy dost divoce. V prvních kolech mu porota sem tam něco vytkla, ale protože kvůli soutěži téměř nespal a stále makal, trápil se a bral homeopatika na křivdu, přimhouřila nad ním oko. Nebo možná měla obavy, že přistoupí k jejich stolu a z plných plic zařve každému porotci do ucha: „Kampaň!!!“

Dnešní štrasburské kolo bude ale zvláštní. Babiš nemá šanci zapojit osobní kouzlo. Hodnotit se bude na základě předchozích výkonů. Případné nezákonné čerpání evropských peněz by totiž bylo pro EU stejné faux pas, jako kdyby účastník v sále, kde běží StarDance, provedl to, co je zobrazeno zde.

Všimněme si, že se soutěžící ještě před verdiktem poroty pokusil o její obměkčení. Slíbil Güntheru Chlopčíkovi, že kdyby ho nechali projít do dalších kol, bude už jenom hodný. Jenže všem europoslancům, kteří si na něj dnes posvítí a zítra o něm budou hlasovat, se i při své šikovnosti zavděčit nedokáže.

Zítra tedy ukážou porotci své body. Třeba budou vysoké. Tím by věc skončila a Evropská komise by se českým premiérem jako exotem z členské země, kde volí oligarchu rovnou za předsedu vlády, nezabývala. Bylo by líp, jak již bylo mnohokráte slíbeno.

Ale co kdyby nebylo hodnocení poroty příznivé? Co by. Nic. O osudu tohoto tanečníka mezi koblihami by stejně rozhodli svým hlasováním diváci. Zatím ho většinově milují. Proč? Nevystupuje chytře ani kultivovaně, pravdomluvností či noblesou nevyniká. Jenže je pro hodně lidí opojné, když prachy tančí. Mají naději, že jim z toho taky něco ukápne.