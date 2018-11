Alexandr Mitrofanov

Hlasování o nedůvěře vládě je sice zítra, ale překvapení se nečeká. Závěrečný postoj ČSSD ovšem zaujal zvláštní vynalézavostí: proti vládě nehlasovat, ze sálu odejít, ale kdyby se našlo 105 hlasů na rozpuštění Sněmovny a předčasné volby, poskytnout svých 15 hlasů.

Jak říkal jistý světoznámý politik, který začínal jako sociální demokrat, aby pak sociální demokraty pozavíral či vyhnal do emigrace: „Formálně je to správné, co do obsahu jde o výsměch.“ Stěží může ČSSD vysvětlit nepřítomnost při hlasování o nedůvěře útlocitností svých poslankyň a poslanců, kteří by se v sále rozbrečeli napětím a lítostí. Odchodem pomohou Andreji Babišovi. Stejně tak je kouřovou clonou prohlášení o rozpuštění Sněmovny. Ty hlasy prostě nejsou a ČSSD to ví.

Oranžoví ihned dostali facku od Babiše, že se nechovali jako oddaní sluhové, ale jako alibisté zde. Všimněte si té jistoty, že s rohožkou může zacházet, jak se mu zachce, a rohožkou v každém případě zůstane.

Na druhou stranu se člověk musí už z pocitu spravedlnosti ČSSD zastat. Na toboganu, který končí vypadnutím ze Sněmovny, ujela vlastní vinou dost velký kus cesty a teď se zoufale snaží zachytit čehokoli, aby ten pád nebyl tak střemhlavý. Košili má bližší než kabát, zajištěná místa ve vládě lepší než odchod do opozice a pak do černé díry.

Proč do černé díry? Analytik společnosti Median Přemysl Čech popsal základní rozestavění na současné šachovnici takto: „Stále se dá říct, že společnost je rozdělená na dva segmenty. Tato segmentace pak víceméně určuje všechny hlavní postoje. Pravicovější voliči, vzdělanější vrstvy mají v podstatě jednu linii. Skupina ,běžných‘ lidí, příznivců pana prezidenta je druhou skupinou. Tato základní dělba se stereotypně opakuje při třídění odpovědí na všechny tyto základní otázky.“ zde.

Analytik také mluví o tom, že „i mezi příznivci ANO začíná být určitá skupina lidí, kteří zvažují, jestli by ten vývoj neměl jít trochu jiným směrem“. To může být náznak budoucích Babišových potíží.

V těchto dnech s následky jájinkovství v politice, které vedlo k přesvědčení stoupenců, že všechno stojí a padá s jediným člověkem na špičce pyramidy, začíná mít problém Vladimir Putin. V zemi to jde od deseti k pěti a kdo že v očích většiny Rusů za všechny problémy osobně může? Čerstvě se 61 procent respondentů v průzkumu Levada Centru domnívá, že Putin. Varovné blikání pro Babiše.

Jenže až se to u nás bude natírat příště, oranžová maminka v potřísněné košili tady zřejmě nebude. „Běžní“ lidé od ní zběhli už nyní.