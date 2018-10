Jiří Pehe

Ať tak či onak, víme, že náš pan prezident chce hrát významnou mezinárodní roli. A že v cizině jen těžko pochopí některé jeho nejvýznačnější myšlenky, pokud nebudou vyjádřeny jazykem, jímž dnes on sám běžně mluví ve sdělovacích prostředcích nebo ve Sněmovně u nás doma - desátá nedesátá večer. Cílem tohoto textu je tak nabídnout stručný slovníček oblíbených výrazů našeho pana prezidenta v několika jiných jazycích, což možná ocení i samotný Hrad.

Začít můžeme francouzštinou, protože těsně před stým výročím založení Československa navštíví naši zemi francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud by se chtěl náš pan prezident znovu blýsknout třeba výkladem toho, co vlastně znamená jméno nechvalně proslulé ruské punkové skupiny Pussy Riot, pak může Macrona, stejně jako před časem českou veřejnost, ohromit sdělením, že „pussy“ je vlastně „kunda“, a blýsknout se francouzským slůvkem „chatte“. Macron při použití tohoto výrazu nejenže pochopí, že členky Pussy Riot nebojují za žádná lidská práva, ale že jde - stejně jako v případě českých Bakalů a jim podobných - o pouhé „zmrdy“, což může pan prezident hezky podtrhnout francouzským výrazem „enculé“. Pokud by na rozdíl od češtiny chtěl přeci jen vynechat z kořene tohoto slova vulgární označení pro „soulož“, mohl by jednoduše použít výrazu „pauvre con“, což je kretén, hajzl, atd. Ale chápeme, že to se může zdát panu prezidentovi příliš měkké.

Kdyby chtěl náš pan prezident poučit svoje prezidentské protějšky v jiných zemích v jejich vlastním jazyku o tom, co si myslí třeba o českých novinářích, pak se coby ekvivalent českého „blbce“ nabízí hned několik krásných výrazů: „conard“ ve francouzštině, „tepak“ v polštině, „durak“ v ruštině, „idiot“ v angličtině, popřípadě „Blödmann“ v němčině. V posledně jmenovaném jazyku si lze vypomoci i pěkným, ale o to tvrdším slůvkem „Arschloch“.

Je jasné, že nejlépe pochopí pana prezidenta ve slovanských zemích, a to nejen kvůli společným jazykovým kořenům, ale i podobné politické kultuře. Při příští návštěvě Moskvy nebo ruské ambasády tak může poučit ruské přátele, že Bakala je „ujobok“. Nebo využít universálního slovanského výrazu „kurvit“ k popisu tvorby zákonů českými zákonodárci. A kdyby chtěl opět rozvést svoji zásadní myšlenku, že Dubček si po sovětské invazi nepočínal statečně a podělal se (strachy), lze použít krásného ruského výrazu „obdělaťsja“.

Vysvětlovat ruským přátelům, že slovo „pussy“ znamená ve skutečnosti „pizda“ asi nemusí. Tímto universálním slovanským expresivem se lze blýsknout nejen v Moskvě, ale třeba i v Polsku, i když „cipa“ asi udělá větší dojem. Mimochodem: polský výraz pro prezidentovo označení Bakaly je „zjeb“, který má tu výhodu, že se při viróze lépe vyslovuje než jeho český ekvivalent sestávající pouze z tvrdých a obojetných souhlásek.

Jelikož pan prezident opět míří na návštěvu Číny, může se pokusit tuto zemi, kam se jezdí učit stabilitě, překvapit třeba při hodnocení práce českých novinářů výrazem „šabi“, což znamená „kretén“, „debil“ nebo „blbec“. To čínští soudruzi, kteří se s novináři nepárají o nic víc než kdysi kolonizátoři s blbounem nejapným na Madagaskaru (pardon, na Mauritiu), jistě ocení.

Pan prezident by se mohl dokonce blýsknout výrazem „cao“, který se blíží tomu, co nám chtěl nedávno sdělit o Bakalovi a jemu podobných. Ale bude-li mluvit o ekonomické kriminalitě, možná úplně postačí, když použije jako obecný referenční rámec „Jie Ťien-ming”, což je jméno jeho čínského poradce, uvězněného momentálně v Číně pro korupci.

Velké možnosti by se našemu panu prezidentovi nabízely i při případné návštěvě bratrského Maďarska, protože maďarština je známá svou velmi bohatou zásobou peprných slov. Je to ale těžký jazyk, takže pan prezident může využít toho, že v současnosti snadno přebije jakékoliv sprosté slovo, s jehož pomocí by snad chtěl někoho urazit, universálním, ve všech maďarských (a obecněji visegrádských) vlastencích odpor budícím výrazem „Soros“.