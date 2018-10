Alexandr Mitrofanov

Výstup na horu Říp pořádají v sobotu lidovci. Zatímco KSČM a ČSSD se ve stejnou dobu budou hádat do krve na ústředních výborech, kdo může za výsledky připomínající výkon prostatika, hodlá KDU-ČSL oslavit 100. výročí vzniku ČSR.

Na slavnosti promluví mimo jiné předseda strany Pavel Bělobrádek. Ve funkci už ale dlouho nesetrvá. Po celý tento rok naznačoval, že z rodinných a zdravotních důvodů na sjezdu koncem března příštího roku nehodlá znovu kandidovat. Minulou sobotu to řekl natvrdo.

Bělobrádka jsem po dobu jeho služby pro lidoveckou stranu poznal jako člověka, který nejdříve s výkyvy, ale ke konci úspěšně pracoval na sobě. Cílem bylo zkrotit ty povahové vlastnosti, které mu bránily, aby se stal profesionálním politikem, a zároveň rozvíjet politické vlohy. Význam, který měl pro KDU-ČSL, se naplno projevil na minulém volebním sjezdu, kdy měl za protikandidáta Jiřího Čunka.

Oba byli opravdoví lidovci. Tedy lidé, pro něž zájmy a blaho rodné hroudy, kousku země, odkud pocházejí a kde mají kořeny, znamenají víc než cokoli za jejími hranicemi. Jenže zároveň šlo o propastný rozdíl. Bělobrádek měl za cíl vylepšit život v rodné obci tak, že zvenku načerpá technologické a další vymoženosti moderní doby a použije je pro dobro svých lidí. Čunek byl klasickým nositelem ideje „krve a půdy“, silné ruky vůdce s otcovským postavením, ostražitosti vůči „novotám“.

Tehdy vyhrál Bělobrádek, který získal 84 procent delegátů a Čunkovu vizi drtivě porazil. Jenže už ve funkci nebude a Čunek se rozmýšlí, jestli chce znovu být hlavním lidovcem. Ještě to potrvá, než se definitivně vyjasní, kdo všechno bude kandidovat do čela KDU-ČSL. Jednu věc je ale možné předpovědět v předstihu.

Bělobrádek v neděli zanechal lidovcům i občanům své veřejně sdělené poselství zde. Nenechme se zmýlit tím, že mluvil o ODS. Ta je totiž klíčem nejen k dalšímu vývoji KDU-ČSL, ale i k dalšímu dění v české politice. Že Bělobrádek nemluvil do prázdna, vzápětí potvrdil jeden ze zmíněných funkcionářů ODS zde. Jinými slovy národovci v ODS nejen že nehodlají zmizet na okraji, ale nejspíše budou mimořádně aktivní.

Pokud se stane ODS Janusem s tvářemi Petra Fialy na jedné straně a Václava Klause ml. na straně druhé, budou liberálnější voliči opět hledat jinou politickou sílu. Kdyby se mezitím dohodly na spojenectví TOP 09 a STAN, mohly by se o vytvoření takové síly pokusit.

Lidovci by potom mohli sehrát roli jazýčku na vahách. Který proud by posílili s novým předsedou? S Čunkem by to bylo jasné.