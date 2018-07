Hlas lidu má většinou pravdu a hlas českého lidu obvykle nemá daleko ke vtipu. V uplynulém týdnu k tématu pobavil: „ČSSD má ve vládě pět ministrů. Jsou to tito čtyři: Hamáček, Staněk a Toman.“

Dikce připomněla legendárního Šimka s Grosmanem: „Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, dirigent i harmonikář, se snažili.“

Ale na vážnější notečku. Starší lidi, jako já, jsou v pohodě. Za nás se psala diplomka ještě na psacím stroji. Odevzdávali se dva kusy. Čert ví, kde je jim konec. Každopádně žádný dobrák nemůže za deset sekund na internetu nic najít, za deset minut softwarem přezkoumat a začít vás v novinách nahánět.

Především pak, tenkrát ještě neexistovaly obskurní vysoké školy a ty stávající měly jistou úroveň. To bude ten problém.

Víte, aby společnost vynikala vzdělaností – potřebuje především dvě věci. Zaprvé plošnou a kvalitní výuku na základních školách. Důslednost. Neboli takřka každého žáka v populaci dostat na jistou (slušnou) úroveň.

A pak, přesně obráceně, zachovat exkluzivitu vysokoškolského vzdělávání. Tedy, že dlouho studují jen ti nejnadanější a nejpracovitější a věnují se jim skutečné špičky svých oborů na univerzitách.

My to máme přesně opačně a trend se zhoršuje. Nejlepší čtvrtina patnáctiletých se dramaticky liší od té nejslabší (více než v jiných zemích). Ti nejlepší jsou takřka vždy z rodin, kde vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot. Tj. naprostá sociální determinace a malá prostupnost.

A naopak na vysokou jde již skoro každý. Hyperinflace, žádná exkluzivita. No jo, ale 80 procent populace tak nemá mentální předpoklady vystudovat jakýkoli reálný vědní obor. Tak studují něco „lehčího“ na podivných školách. Nebo na podivných katedrách starých kamenných škol.

Když nutíte normálního policajta (nechápu proč, policajt má být spravedlivý, pracovitý, upravený a fyzicky zdatný) studovat vysokou školu, tak on prostě nezvládne vystudovat v Praze nebo Brně práva. Je to těžký. Tak studuje třeba „Bezpečnostní studia“. Nemá na výběr.

Když nutíte úředníka udělat si vysokou, taky nezvládne VŠE nebo ho tam nevezmou. Tak studuje „veřejnou správu a regionální rozvoj“.

Ředitele škol nutíte studovat „školský management“.

Množí se různé paobory, které nemají žádnou vědní podstatu. Učí to tam lidi, kteří by za normálních časů s bídou učili na střední.

A teď ještě ti chudáci musejí na závěr napsat diplomovou práci.

Název diplomky u toho druhého ex-ministra (jméno jsem zapomněl) byl „Dítě a volný čas“. Co dodat.

Takovýhle šíleností jsou tisíce a desetitisíce. Co o tom chcete jako psát a neopisovat? Sledujeme rozvrat hodnot na univerzitách. Osmdesát procent prací bude takhle strašných aneb opsaných. Ti lidé na té škole vůbec neměli být. Ten obor vůbec nemá existovat, ani ta škola.

A teď se po nich chce 40 až 60 stran práce. Udělat si hypotézu, sesbírat fakta a prameny. Analytické dovednosti, syntéza. Napsat smysluplný text. Závěr. Oni toho ale nejsou schopní. Jejich učitelům je to jedno, nějak je vedou k cíli. Vychrlíme další formální vysokoškoláky.

To mi je až skoro těch několikadenních ministrů líto, že to odnesou jen oni, a celá karavana potáhne dál.

Abychom nekončili tak smutně, kromě Šimka s Grosmanem jsem si ještě připomněl americkou komedii, kde do hogofogo rodiny přijde kluk za svojí holkou. Ona je z obrovské vily, on jezdí na prkně v moři a prodává tam v baru na pláži pivo, přespává v chajdě nebo tak něco. No ale je pochopitelně hrozně hodnej a krásnej i chytrej a milej. Na závěr vyhraje mistrovství a bude happyend…

Ale celý film je o tom kontrastu ona a on. V Čechách máme verzi Honza a princezna. No a někde v začátku toho filmu, on se (na její popud) vydává za studenta z její univerzity a jdou spolu na nějakou její rodinnou akci. Leccos mu moc nejde v konverzacích a chování – asi si dovedete představit průměrnou americkou komedii, ale jedný věci jsem se tam dost smál. Nějaká tetička s ním začne konverzovat a ptá se, „No a co studujete na univerzitě?“ A on se zamyslí a říká: „No takový ty vysokoškolský věci, néé asi.“

Co máte v tý diplomce, pane ministře? Asi nějaký ty vysokoškolský věci, že jo. A co tam máte vy?