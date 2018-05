Václav Klaus ml.

Představte si (ve škole, v obci, ve firmě …) co jste tak řešili před pěti lety. Co Vám nejvíc chybělo? Co byla hlavní starost nebo směr, co jste potřebovali vyřešit a napnout tam manažerské úsilí? Najít fyzikáře dobrého, udělat kanalizaci, najít nové klienty, snížit náklady…a tak všelijak podobně.

Vsadím boty, že nebyl jeden jediný člověk v terénu, kterému by chybělo GDPR - nové úřady, legislativa, pokuty a agenda na poli ochrany osobních údajů. Ani mně.

Naše škola byla velmi úspěšná. Na poli „GDPR“ to probíhalo tak, že když třída odmaturovala, odnesl pan hospodář Bočan celou složku (jmenuje se to třídní výkaz) včetně maturitních protokolů dolů do staré kotelny do plechové skříně a napsal na to „2012“ - rok maturity. Byla to velká skříň - vešlo se tam určitě na 50 let těchhle složek, pak se to už dá skartovat.

Pro účely kdejakého třídního výletu se hodí, když má učitel tahle data k dispozici - šetří mu to hodiny práce, které může věnovat žákům.

V elektronické podobě řada údajů byla ve školním systému, leccos měli třídní - no a co? Kdyby nějaký třídní učitel (nebo dokonce pan Bočan ve velkém) „obchodoval“ s rodnými čísly svých studentů - je to trestný čin a skandál. Moc takových učitelů v republice není. Na druhou stranu pro účely kdejakého třídního výletu se hodí, když má učitel tahle data k dispozici - šetří mu to hodiny práce, které může věnovat žákům.

Jde o podobnou logiku, jako že není pěkné, když někdo na ulici a v tramvaji krade lidem peněženky. Ale jedná se o trestný čin a zloděje by měli zavřít. Není řešení, že všichni povinně budou chodit se svázanýma rukama po ulici, aby nemohli krást. A bude úřad a uliční výbor (GDPR pověřenec), který vás bude svazovat. A pokuta dva milióny, kdo půjde po ulici s volnýma rukama.

Protože slušným lidem to bude strašně komplikovat život. Jejich život bude mnohem horší.

Ano, náš život se od pátku zase zhorší. Stroj běží dál. Evropské nařízení vstoupí v platnost a my jsme to mohli v parlamentu jen komicky a kosmeticky lehounce upravit. Smysl opatření, pakárna a byrokracie naskočí. Běží to jak dobře namazaný stroj a není politická síla (je nás pár), které by se otevírala kudla v kapse a zařvala by „DOST“. Pár poslanců či politiků se snaží, ale jen občas vylejí menší či větší kýbl vody, rozvodněná řeka však teče dál.

Například jsem přesvědčen, že se chystá privatizace OSPOD (sociálky). Norskými fondy štědře podporovaná změna zákona, personální kontingenty vykvetlé za ministryně (Michaely) Marksové na MPSV, neziskovky, PR, média. Způsob financování OSPODu na obcích (oddělený od ostatního výkonu státní správy). Jaká neziskovka a silná finanční skupina bude českým Barnevernetem?

Ale zpět ke GDPR. Proč to zavádějí, když to nikomu nechybělo? To je podobně blbá otázka, jako proč zakládali JZD, když nechybělo žádnému sedlákovi. Stát přece získá další významnou moc nad firmami, obcemi… Támhle si bude někdo vyskakovat a ještě za svoje peníze (firma mu funguje a má zaplacené daně) - co s ním? Nesmí být svým pánem - svobodným, sebevědomým občanem. Musí patřit systému. GDPR je také nadnárodní - další agenda mimo dosah Čechy zvolených politiků.

To mají neomarxisti nové, to klasický bolševik neuměl.

A spojení s byznysovými příležitostmi. To mají neomarxisti nové, to klasický bolševik neuměl. Tady miliardový solární byznys (u ekologických pomateností), dotační megakorupční byznys (operační programy), tady u GDPR teď každá druhá reklama v rádiu - „my Vám to implementujeme“.

Co na tom, že nikdo neumí definovat, co to osobní údaj je. Třeba ve škole, když si dá dítě k obědu čevabčiči nebo naopak knedlíky s UHO - to je přece taky osobní údaj - by to měla kuchařka utajit, zazálohovat si systém, přidělit dětem místo jmen tajné číselné kódy, udělat nerozeznatelné stravenky…

K nám do šachového klubu (jsem předseda klubu, co hraje oficiální soutěže) již přišlo ze svazu nebo odkud vyrozumění „GDPR pro šachové kluby“. V nejostřejší verzi byste nemohli vyvěsit ani tabulku s výsledky a partiemi hráčů. Nebo si nejdřív zajistit jejich písemný souhlas (s tím, že mne onehdá porazil pan Pospěch z Dukly, pochopitelně nesouhlasím ). Právní názory se liší.

Jako předseda klubu jsem zaujal stanovisko, cituji: „Vzhledem k tomu, že na účtu klubu je asi 30 000 korun, jsou nám dvoumiliónové GDPR pokuty lhostejné a na celou GDPR agendu zvysoka kašleme. Případně budeme hrát šachy v ilegalitě a klub nebude pod Šachovým svazem.“

Trošku jsme se tomu i zasmáli po zápase, ale škola, obec, nemocnice, firma, co někoho zaměstnává, si něco takového nemůžou dovolit.

Někdo to musí všechno zastavit, nebo tahle civilizace skončí.