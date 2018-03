Alexandr Mitrofanov

Nemějte mě za citlivku, ale mám starost o život předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Nejsme příbuzní ani přátelé. Jen ho dlouho znám coby politika, pamatuji si ho už z dob, kdy býval nadějným mladým sociálním demokratem, a nerad bych se ve svém pokročilejším věku dočkal toho, aby odešel mladší člověk. A neříkejte mi, prosím vás, že blábolím.

Jan Hamáček totiž včera pronesl: „Já jsem slyšel, že Andrej Babiš řekl, že bude do smrti kandidovat na premiéra, my budeme zase do smrti říkat, že nám to bude vadit.“ Odkaz zde.

Vadilo to především delegátům sjezdu ČSSD, kteří odhlasovali, že trestně stínaný premiér je pro ně zásadní problém. Návrh na usnesení podal nějaký delegát Jan Hamáček.

Zmíněný výrok pronesl Hamáček včera odpoledne. Pak měl večerní jednání se stále živějším Babišem a na tiskovce pověděl: „Já jsem se zeptal hnutí ANO, jak chce řešit otázku účasti trestně stíhané osoby ve vládě. Hnutí mi sdělilo, že jediným kandidátem je pan Babiš. Pro nás zbývá jediné řešení, že hnutí ANO bude ochotno přijít s nějakou garancí nebo postupem, kde bude omezený případný střet zájmů nebo otázka vlivu na řešení této věci. Tedy pokud bychom měli o účasti ve vládě uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat vedení ministerstva vnitra nebo financí.“

Pravý džentlmen, i s levicovými názory, své slovo drží. Já si to tedy představuji následně: ČSSD se stává hrdou vládní spolupracovnicí hnutí ANO, obsazuje funkce, které jí bude Babiš ochoten dát, ale než nastoupí noví ministři, odbude se slavnostní pohřeb předsedy Hamáčka.

Smuteční řečníci vyzdvihnou zásluhy nebožtíka před stranou, pro jejíž vládní posty neváhal obětovat svůj stále ještě poměrně mladý život. Ve smuteční síni budou vystaveny věnce s nápisy: Honzo, zůstaneš pro nás vždy vzorem. Ministři za ČSSD; Hamáček je větší formát než Ovčáček. Miloš; Ať je Ti zem lehká. Kdyby něco, Andrejovi píchneme. Tomio a Vojta.

Málem mne to sebralo, jak si to představuji. Ale člověk nesmí propadat pesimismu. Může být líp. Hned vám vysvětlím jak.

Sociální demokracie ještě negociace s Babišem neukončila. I kdyby se Hamáček nakonec dohodl, že trestně stíhaný premiér ve vládě bude, ale že ČSSD jako kompenzaci dostane posty náměstka ministra kultury a vrátného na zamini (právě ty náměstky doporučoval sociálním demokratům na jejich sjezdu Miloš Zeman), musí to ještě odklepnout druhá část sjezdu soc. dem., případně celostranické referendum.

Mohla by se rozběhnout akce, jejímž cílem by bylo nedopustit zmaření mladého života. Název by se našel snadno. Třeba Zachraňte předsedu Hamáčka!