Tak jsem vám, lidi, dneska zapnul přenos z Poslanecké sněmovny. Vždyť jsme ve volbách tu zkorumpovanou politickou třídu, symbol korupce, porazili, ne? Chtěl jsme se pokochat, jak jsme těm žvanilům zakroutili krkem a teď to tam sviští jedna radost. Je prostě líp.

Ani prezident mě dneska tolik nezajímal. Pěkně mluvil, to jo. Neřekl ani kunda, ani prdel, ani že se někdo podělal. Měl fakt jeden z těch lepších dnů. Zato ten, co řečnil po něm… Zase nás, lidi, podvedli!

On to četl z papíru, drmolil, takže obyčejný člověk neměl šanci pochopit, co jako vyzdvihuje a co je vedlejší. A trvalo to dlouho. Vypil jsem u toho dva lahváče, a to jsem nikam nepospíchal. Jenže to nebylo všecko! Jak se začali projevovat jiní politici, tak mi došlo, že to předtím, to během lahváčů, bylo mlácení prázdné slámy a žvanírna na entou! A víte proč? Protože ten maník chrlil, co ta jeho vláda bude dělat – a teď se podržte, ona ta vláda nedostane důvěru!

Řeknu vám, málem mě klepla pepka. Za tohle jsme cedili krev ve volbách? Jako že zas jsme chtěli jak nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky? Musel jsem otevřít třetí lahváč na uklidnění. A stejně to s tím mým vnitřním klidem na práci není ono. Babiše na něj, na žvanila!!!

Tak dobře, konec kočkování, chlapci zde.

Teď načneme zábavu z jiného soudku, ze soudku vysoké politiky. O to se postará veliký politik, náš famózní český Churchill, pan Miloš Zeman!

Já nejen poslouchám, ale i čtu, vy taky? Tak vám potom neušlo, že ve Sněmovně mluvil jinak než před odchodem z ní. Od mikrofonu ani slovo o tom, že po Andreji Babišovi bude chtít pro sestavení další vlády 101 hlasů poslanců. A když to dáme dohromady s tím, že Sněmovnu vlastně vyzval, aby Babiše vydala policii, co nám z toho vychází?

Tak já vám řeknu, co si tom myslím. Navenek vypadal, že Babiše podporuje, to aby mu Babišovi voliči dali teď v prezidentských volbách hlas. A jestli na Hradě zůstane, bude to tady zase chtít řídit, no ne? Babiše bude šetřit policie a 101 hlas by se sehnal, jenom kdyby z vlády vypadl. Hezky se o tom píše zde.

A tak kdyby nám tady zůstal pan prezident Zeman a měl by na to sílu, řídil by třeba z Hradu vládu bez Babiše, ale s ANO, ČSSD a KDU-ČSL! A bylo by konečně líp!