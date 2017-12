Daří se nám velmi dobře, ekonomický růst patří mezi nejvyšší v Evropě, nezaměstnanost naopak mezi nejnižší, reálné mzdy setrvale rostou. A řada ekonomů a analytiků z toho nesmyslně dedukuje, že lidé chtějí bohatší Vánoce, na které si mohou dovolit vzít větší půjčku než loni?!? To hlava nebere. Takže zpátky na zem. Sepsal jsem vánoční desatero, jak se popasovat se zadlužováním na Vánoce.

1. Vánoce za svoje. Neberu si půjčku na vánoční dárky ani na Vánoce jako takové. Nepodléhám emocím, které jsou v tomto čase všudypřítomné. Vyvaruji se impulsivním nákupům. Pokud o sobě vím, že neumím odolat, tak si na nákupy beru pouze hotovost.

2. Vybírám si věřitele. Pokud si už úvěr musím vzít, tak od seriózních institucí – banky, družstevní záložny a značkové nebankovní úvěrové instituce (např. mají svůj bankovní kód). Pozor na šedou (predátoři) a černou zónu (lichváře). Nový zákon o spotřebitelském úvěru (od 1. 12. 2016) sice trh úvěrových společností významně vyčistil, limituje sankce na 50 % maximálně 200 tisíc korun, přesouvá kontrolu a registraci pod ČNB, zvyšuje základní kapitál na 20 miliónů korun či rozšiřuje působnost i na mikropůjčky pod 5 tisíc korun, ale klient musí zůstat obezřetný neustále.

3. Jsem úvěruschopný? Pokud mi nechtějí tyto seriózní instituce půjčit, nikam dál se necpu, neboť zřejmě nejsem úvěruschopný. Dostávám se tak, byt vynuceně, do bodu 1), a to je v důsledku velmi dobře. Navíc získávám zpětnou vazbu, abych se na sebe podíval do úvěrových registrů (www.smsvypis.cz, www.kolikmam.cz).

4. Jaký úvěr si vzít? Když už si nemohu pomoci a musím si půjčit, čímž poruším bod 1), a navíc mi je seriózní instituce ochotna peníze poskytnout, tak si vyberu správný produkt. Pro účely mimořádných předvánočních výdajů například kreditní kartu, kde při včasném vrácení peněz v bezúročném období nezaplatím úroky. Už méně je vhodný spotřebitelský úvěr a na mikropůjčky, které jsou snadno dostupné, vůbec nemyslím.

5. Porovnávám, počítám, kontroluji. Bohužel si tedy chci půjčit, vybírám ze seriózních institucí, jsem úvěruschopný a mám vybraný i nejvhodnější produkt, pak nastává fáze porovnání úvěrových nabídek jednotlivých finančních institucí. Porovnat imaginární, virtuální věc, jakou je půjčka, lze stejně lehce, jako to dělám při porovnání ceny jakéhokoliv zboží. Úvěr si nikdy neberu pod časovým tlakem nebo rádoby limitované nabídky.

6. RPSN. Porovnání úvěrových produktů je paradoxně přehlednější než porovnání cen spotřebního zboží, protože u úvěrů existuje tzv. RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů), tedy celkové náklady za úvěr vyjádřené ročně v procentech. Ty jsou důležitější než výše úrokové sazby. Takového pomocníka u ceny zboží nenajdeme.

7. Motivace nulová, splácení pokračuje. Po opadnutí nadšení z Vánoc úvěr svědomitě splácím i přesto, že dárky neměly očekávaný úspěch.

8. Ťuky ťuk, dluhová spirála klepe na dveře. Nepůjčuji si znovu na splácení původního úvěru na Vánoce. Tím bych se dostal do spirály dluhů, ze které je cesta ven obtížná. Někdy už jen přes exekutora či osobní bankrot.

9. Neopakuji stejnou chybu. V novém roce si každý měsíc budu vytvářet drobnou rezervu na výdaje příštích Vánoc, abych si už nemusel znovu půjčovat a tím tak porušovat bod 1) tohoto desatera.

10. Konzum nebo selský rozum. Vánoce nejsou jen o penězích a drahých dárcích, přemýšlím, jak je šťastně prožít tak, abych se kvůli tomu nezadlužil a následně pak i nezbláznil.

A prémie na závěr.

11. Pokud dostanu na Vánoce jako dárek finance v obálce a zároveň jsem se sám zadlužil, použiji významnou část finančního daru na splátky úvěru.

Přeji klidné svátky, rozumná finanční rozhodnutí, hodně odpočinku a každopádně dobrou náladu.