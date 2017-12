Dnes bude hodně citací. Ale schválně neřeknu, kde ty citace jsou, ať to vypadá jako autorova slova. Na konci pak uvedu zdroje citátů.

Já, když občas poslouchám ty rádoby elitáře, kteří o těch druhých říkají, že jejich voliči jsou lůza, tak si vzpomenu na jednu krásnou větu ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách, my nejsme lůza, my jsme lid.

Současně bych však chtěl varovat před obecně rozšířenou a dalo by se říci populistickou iluzí, která vychází z názoru, že hlas lidu je hlasem božím, a že to, co nespraví parlament, spraví občané.

Ale prosím, abyste zvážili prostý fakt, že např. za středověku a ještě v pozdějších staletích byla většina veřejnosti nakloněna upalování čarodějnic a že to byla byť absolutistická, leč přesto osvícená vládnoucí moc, která toto upalování zakázala dávno před tím, než ke stejnému názoru veřejné mínění tehdejších občanů došlo.

Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.

Černobílé myšlení bohužel kontaminuje i morálku. Dobré je pouze to, čemu rozumím - a toho není mnoho. To, čemu nerozumím, je špatné. Odtud filozofie je nesmysl, matematika je k ničemu, kybernetika je pavěda, genetika je rovněž pavěda.

Z tohoto intelektového zázemí potom pramení tzv. lidové pravdy - každý cikán krade, každý žid je lichvář, každý zrzavý je zákeřný - a ty mívají často nacionální charakter.

Kolegyně a kolegové, je od vás strašně hezké, že chcete bojovat proti islamizaci Evropy, že chcete bojovat proti příchodu muslimských nelegálních migrantů do České republiky a že si uvědomujete kulturní neslučitelnost islámu s evropskou judaistickou, renesanční, křesťanskou a tak dále tradicí.

Stop! Tohle všechno byly citáty jednoho jediného člověka v časovém rozpětí 25 let. Od projevu ve Federálním shromáždění 21. ledna 1992 (zde) k projevu na celostátní konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie 9. prosince 2017 zde.

Zahraniční kolegové se často ptají, jak rozumět této proměně jedince, který se držel jistých zásad, v jedince, který je poplival a vyžívá se v šíření jejich opaku. Přitom na to odpověděl sám:

„Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením? Co vede k tomu, že se z doktora Jekylla stává mister Hyde? Je to snaha překonat vlastní frustraci vytěsněním té menšiny, ať jakékoli, ze společnosti a v tomto smyslu holokaust začíná první lavičkou v parku, na kterou si nesmí sednout žid.“ zde.

Jen to poslední slovo by mělo být jiné. Muslim? Migrant?