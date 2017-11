Bartíkovo tvrzení už odmítl Zemanův lékař Miloslav Kalaš s tím, že lékařská vyšetření prezidenta nic takového nepotvrzují. Kriticky se vyjádřil i Martin Holcát, který byl dříve členem nyní zrušeného Zemanova lékařského koncilia. Podle něj jeho „kolegové před měsícem dělali Zemanovi CT celého těla a řekli, že je to čisté.“

Také mluvčí Jiří Ovčáček pravidelně ujišťuje veřejnost, že prezident je až na problémy s cukrovkou zdravý. Sám Zeman nedávno dokonce tvrdil, že jeho cukrovka „odešla“ (prý možná kvůli zvýšené konzumaci sladkostí), ale Kalaš prezidentovo vyjádření poopravil coby prý nepřesné vyjádření laika. Cukrovka je, jak známo, nevyléčitelná.

Už samotná četnost vyjádření prezidenta i lidí z prezidentova okolí o jeho zdravotním stavu, jakož i množství spekulací na toto téma v médiích, ukazují, že ze zdravotního stavu hlavy státu se stalo politikum, které může ovlivnit výsledek nadcházejících prezidentských voleb. Spekulacím se přitom nelze divit, protože Zeman za posledních zhruba šest měsíců viditelně zchátral. Má stále větší problémy s chůzí a několikrát působil i během různých proslovů dezorientovaně.

Všechny spekulace, jakož i údajně nepravdivá vyjádření (včetně toho, které učinil Svatopluk Bartík) by se přitom dala lehce vyvrátit, kdyby Zeman podstoupil vyšetření monitorované nezávislým konciliem, a to oficiálně potvrdilo, že je skutečně až na problémy s cukrovkou zdravý.

Nikdo k tomu samozřejmě nemůže prezidenta nutit, ale jasná zpráva, vyvracející množící se spekulace o těžké nemoci, může rozhodnout volby. Češi si tradičně spojují s prezidentstvím důstojnou reprezentaci státu. A i mnozí potenciální voliči Zemana, kterým jinak nevadí jeho politika, mohou být na vážkách, zda mu dát hlas ve světle toho, co se jeví jako rostoucí zdravotní problémy.

Trestní oznámení na Bartíka spekulace bohužel spíš jen ještě rozvíří. Snaha Hradu utnout taková tvrzení „silou“, když existuje v podobě prezidentova vyšetření jednoduchá možnost spekulace rázně ukončit, činí ze Zemanova zdraví jen ještě větší politikum.

Navíc se tak ještě více zaměří na prezidentovy zdravotní potíže pozornost veřejnosti. Kdyby Hrad nechal Bartíkovo vyjádření projít bez povšimnutí, ztratilo by jakoukoliv váhu coby jedna z nepodložených spekulací, kterými se to na sociálních sítích jen hemží.

Hrad ale svojí reakcí zbytečně vtáhl spekulace o tom, že prezident možná umírá, do centra pozornosti. A ve světě sociálních médií to bohužel chodí tak, že když nějaká zpráva, třeba i naprosto nepodložená, rychle nezmizí z očí, začne žít vlastním životem ve stylu „na každém šprochu pravdy trochu.“ I když tedy Bartík pod tlakem svoje tvrzení z internetu stáhl, žije nyní ke škodě Zemana to, co chtěl Bartík sdělit, zásluhou neobratné hradní akce už v hlavním proudu českých médií.